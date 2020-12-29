Открыт сервис для защиты от мошенников при поверке счетчиков

Сервис поможет защититься от мошенников, которые берут деньги за услугу, но при этом не аккредитованы в национальной системе аккредитации. Мошенники особенно активизировались перед истечением срока действия моратория на поверки бытовых счетчиков, введенного в апреле. Мораторий обязывает ресурсоснабжающие и управляющие компании принимать показания приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг даже после истечения срока межповерочного интервала. Этот льготный режим заканчивает действие 1 января.

Чтобы удостовериться в надежности компании-поверителя, необходимо ввести ее точное название или ИНН в соответствующие поля поиска в реестре РСА. Если организация найдена, она вправе проводить поверку, если нет, то она не имеет права проводить поверку или данные о ней еще не внесены в систему. Реестр позволяет также найти аккредитованную организацию по названию населенного пункта.

После того, как вы выбрали подходящую компанию, Росаккредитация рекомендует проверить все данные об организации с информацией в реестре. Это поможет уберечься от возможных мошеннических действий компаний-двойников.

С сентября юридическую силу имеет только электронная запись о поверенных приборах учета в едином реестре Росстандарта (ФГИС "Аршин"), бумажное свидетельство о поверке имеет только справочное значение и может выдаваться по желанию заявителя. Росаккредитация рекомендует после поверки сразу убедиться, что данные о ее результатах внесены в "Аршин".