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29.12.2020 18:44
Рубрика: Экономика

С прибавкой

Январские пенсии придут раньше
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
Пенсионный фонд России до конца года перечислит в доставочные организации средства на выплату пенсий, пособий за праздничные дни января.
Фото: Евгений Одиноков/РИа Новости Фото: Евгений Одиноков/РИа Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИа Новости

Январские пенсии рассчитаны уже с прибавкой. С 1 января пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,3%. Их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей.

Фото: iStock
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В Пенсионном фонде уточнили, что некоторым пенсионе­рам, получающим выпл­аты через банк, зачи­сление средств за январь началось со вторника. Но когда конкретно деньги поступят на банковский счет, карту пенсионера или в доставочную организацию, лучше уточнять в банках и у тех, кто конкретно доставляет пенсии. В каждом регионе и каждой организации свой график работы в праздники.

Пенсион­ерам, получающим вып­латы 3-го числа через "Почту России", до­ставка за 3 января будет организована 29 и 30 декабря. Начин­ая с 4 января достав­ка пенсий почтовыми отделениями будет ид­ти по привычному гра­фику. Иными словами, почтовые отделения будут работать в каникулы. И почтальон с деньгами придет в установленный день.

Кстати, с этого года пенсионеры при смене способа доставки пенсии получили возможность сохранить дату выплаты. Раньше при изменении, например, банка, в котором пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться. Но Минтруд поправил эту норму, теперь дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней. Пенсионер сам выбирает, как ему удобно получать пенсию. Например, ее можно забирать самостоятельно в почтовом отделении или деньги могут приносить на дом почтальоны. Однако по почте выплата может прийти позднее установленной даты в пределах доставочного периода.

Экономика Пенсии и пособия

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