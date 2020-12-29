Январские пенсии рассчитаны уже с прибавкой. С 1 января пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,3%. Их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей.
В Пенсионном фонде уточнили, что некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь началось со вторника. Но когда конкретно деньги поступят на банковский счет, карту пенсионера или в доставочную организацию, лучше уточнять в банках и у тех, кто конкретно доставляет пенсии. В каждом регионе и каждой организации свой график работы в праздники.
Пенсионерам, получающим выплаты 3-го числа через "Почту России", доставка за 3 января будет организована 29 и 30 декабря. Начиная с 4 января доставка пенсий почтовыми отделениями будет идти по привычному графику. Иными словами, почтовые отделения будут работать в каникулы. И почтальон с деньгами придет в установленный день.
Кстати, с этого года пенсионеры при смене способа доставки пенсии получили возможность сохранить дату выплаты. Раньше при изменении, например, банка, в котором пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться. Но Минтруд поправил эту норму, теперь дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней. Пенсионер сам выбирает, как ему удобно получать пенсию. Например, ее можно забирать самостоятельно в почтовом отделении или деньги могут приносить на дом почтальоны. Однако по почте выплата может прийти позднее установленной даты в пределах доставочного периода.