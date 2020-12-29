Песков отметил интерес политиков к теме преемников Путина

Вопрос о том, кто станет преемником Владимира Путина на посту президента, всегда вызывал интерес, но чаще всего это лишь рассуждения, заявили в Кремле.

"Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне РФ и в политологических и иных примыкающих к ним кругах. Это было всегда и, наверное, всегда так и будет", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Чаще всего эти рассуждения ничем не подкреплены и не что иное, как рассуждения", - охарактеризовал их представитель Кремля. "Как-то комментировать я не могу", - добавил он.

Говоря о заявленном лидером ЛДПР перечне возможных преемников главы государства, Песков отметил богатейший политический опыт Владимира Жириновского. "Поэтому, наверное, его рейтинги (возможных преемников - прим. "РГ") на этом опыте основываются", - сказал он.

На вопрос о том, не думает ли Путин о преемнике, Песков напомнил, что президента спрашивали об этом уже много раз, на всех пресс-конференциях, и он много раз отвечал.