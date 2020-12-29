Песков отметит Новый год с семьей

Пресс-секретарь президента собирается провести новогодние праздники с детьми, а если потребуется - чуть-чуть поработать. Об этом Дмитрий Песков рассказал в интервью для программы "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на телеканале RTVI.

Планы - отпраздновать Новый год с семьей, пояснил представитель Кремля. "Если потребуется, чуть-чуть поработать. Провести с детьми время", - продолжил он.

Песков добавил, что у его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, Новый год - самое рабочее время. "Поэтому если получится, может быть, как-то передохнуть, когда праздники закончатся, взять какое-то количество дней, то да. Если не получится, то нет. Традиционно с 20-х чисел декабря до конца январских праздников у нее самая страда, такая круглосуточная пахота", - заметил он.