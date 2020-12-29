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29.12.2020 20:14
Рубрика: В мире

Почему монахини из Бургундии спели "Катюшу"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Неделя № 297(8351)
Видеоклип, в котором французские монахини пляшут, а также поют нашу незабываемую "Катюшу", произвел во Франции самый настоящий фурор. Уже в первые дни показа на YouTube он набрал свыше сотни тысяч просмотров, а на сегодняшний день их во много раз больше. Более того монахиням и видеоклипу с песней композитора Матвея Блантера, ставшей поистине народной в годы Великой Отечественной войны, посвятили новостные программы почти всех национальных телеканалов Франции, а также местные газеты.
На эстраду сестры не собираются, но их видеоклип с "Катюшей" произвел во Франции настоящий фурор. Фото: Credofunding/ youtube.com На эстраду сестры не собираются, но их видеоклип с "Катюшей" произвел во Франции настоящий фурор. Фото: Credofunding/ youtube.com
На эстраду сестры не собираются, но их видеоклип с "Катюшей" произвел во Франции настоящий фурор. Фото: Credofunding/ youtube.com

Сразу уточним: апостольские сестры из монастыря Святого Иоанна, что в бургундском селении Семюр-ан-Брионне, отнюдь не намереваются стать "звездам" французской эстрады. Хотя, конечно, следует отдать должное их певческим и плясовым талантам. Если хореографическая канва видеоролика сильно напоминает танцевальные па Вупи Голдберг из знаменитой ленты "Действуй, сестричка!", то, как мне представляется, решающим для его успеха стал все-таки выбор песни.

Фото: РИА Новости
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Но почему именно "Катюша" ? Этот вопрос "РГ", связавшись с монастырем Святого Иоанна, задала сестре Коломб ("Голубка"). Вот что она ответила:

- Знаете, мы прослушали много песен, скажем так, народных, популярных. Но больше всех подошла "Катюша". Дело в том, что некоторые из нас в юности участвовали в скаутском движении. Ходили в походы, пели у костров многие песни, включая "Катюшу". Ведь она была во Франции хорошо известна и любима в послевоенные годы. В ней есть и задумчивая грусть, и одновременно оптимизм, вера в то, что добро победит. А это как раз то послание, которое мы хотели вложить в наш клип.

Отважившись на такую, прямо скажем, неординарную инициативу, монахини из Бургундии преследовали вполне конкретную цель, а именно: собрать с помощью краудфандинга, то есть народного финансирования, средства для ремонта своей обители.

Дело в том, что здание, в котором располагается монастырь, было построено без малого 200 лет тому назад. За это время оно сменило несколько хозяев, пока в 1993 году в него не въехали нынешние христовы сестры. С того времени некоторые достигли весьма почтенного возраста, и для них сейчас необходимо создать соответствующие условия. Иначе этим ветеранам придется переехать в дома для престарелых.

Назвав свою акцию "Вместе до конца", 32 монахини и послушницы, уже собрали свыше 150 тысяч евро. Они поступают поступает на их счет со всех континентов в основном небольшими суммами - по 10-20 евро. Пока этого недостаточно, чтобы снабдить несколько келий душевыми, а лестницу специальным подъемником, переоборудовать аптеку и часовню, но сестры не унывают. Как заявил Луи-Фредерик Перно, директор агентства "Webelieve", снявший клип, "они, всегда улыбчивы и верят, что добьются своего".

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