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29.12.2020 19:18
Рубрика: Происшествия

Призыв Церкви не услышал

Под Екатеринбургом задержан экс-схиигумен Сергий
Текст: Светлана Добрынина, Ольга Штейн ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
В Среднеуральском монастыре задержали схимонаха Сергия (Романова). Причина ареста - видеопроповедь, в которой отец Сергий призывает умереть за Отечество. Следователи возбудили дело по трем статьям, в том числе по статье склонения к самоубийству. До недавнего времени обстановка вокруг Среднеуральского монастыря, расположенного недалеко от Екатеринбурга, оставалась тревожная. К обители съезжались сторонники бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова). В основном беспокоились о состоянии духовника.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы. Фото: Пресс-служба Басманного суда/ РИА Новости Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы. Фото: Пресс-служба Басманного суда/ РИА Новости
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы. Фото: Пресс-служба Басманного суда/ РИА Новости

Задержание бывшего священнослужителя прошло накануне ночью, вскоре после полуночи. Монастырь взял штурмом отряд ОМОН и до утра он был окружен силовиками. Сторонники отца Сергия, во множестве собравшиеся в обители, вели по социальным каналам прямую трансляцию события. Чтобы пройти к келье батюшки, правоохранителям пришлось в буквальном смысле продираться сквозь агрессивную толпу насельниц и прихожан.

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Чтобы успокоить агрессивны прихожан, отцу Сергию дали возможность уже после допроса записать видеообращение, в котором он говорит, что у него "все хорошо", и просит своих сторонников "ничего не делать", а только молиться. Конфликтная ситуация вокруг экс-схиигумена Сергия развивается на Урале с лета нынешнего года. Один из поводов - отрицание существования коронавируса и возмущение тем, что из-за пандемии временно закрывались храмы. Летом церковный суд Екатеринбургской епархии лишил Сергия (Николая Романова) сана схиигумена. Несмотря на это, схимонах продолжил записывать ролики с проповедями и руководить Среднеуральским женским монастырем.

Позже епархиальный суд отлучил Романова от Церкви, это решение подтвердил Патриарх, однако монастырь батюшка не покинул. События вчерашнего дня стали "логичным завершением" ситуации.

В данный момент, по словам адвоката Светланы Герасимовой, бывшему духовнику уральской обители предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (о склонении к самоубийству), по ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство).

Заявление в прокуратуру подал Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, который увидел в видеоролике нарушение законодательства.

Епархиальный суд отлучил Романова от Церкви, это решение подтвердил Патриарх, однако монастырь батюшка не покинул 

После допроса в Екатеринбурге экс-схиигумен был доставлен в Москву, в Басманный суд. К сторонникам, собравшимся в монастыре, приехали представители епархии и Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- Мне написали люди из монастыря, сказали, что я должна туда прибыть, потому что им кажется, что Сергий задержан несправедливо, и у них большая тревога по этому поводу. Я приехала, со многими поговорила, меня пустили везде. Поняла, что люди готовы быть выслушанными и слушать - мы нашли общий язык, - сказала корреспонденту "РГ" уральский омбудсмен.

Комментарий

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ:

Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы Церкви к покаянию и исправлению.

Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся. Уверен, священники Екатеринбургской епархии сделают все для скорейшего установления в Среднеуральском женском монастыре мира и восстановления здоровой церковной жизни.

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