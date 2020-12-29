Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по текущим наблюдениям иммунитет после перенесенного коронавируса держится в течение шести месяцев. Вакцина, по ее словам, должна давать защиту на период не менее этого.

"Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период", - заявила она в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Главный санитарный врач РФ также отметила, что для прерывания эпидпроцесса, нужно привить около 60% населения.