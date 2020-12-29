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29.12.2020 12:50
Рубрика: Общество

Прах актера "Стартрека" 12 лет тайно находился на МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Неожиданные детали выяснились о полете на МКС в 2008 году космического туриста Ричарда Гэрриота - американского миллионера, разработчика компьютерных игр и сына астронавта NASA Оуэна Гэрриота. Оказывается, он, никому не говоря, привез на космическую станцию прах звезды сериала "Стартрек" Джеймса Духана, заламинированный в фотографию. И, получается, вот уже двенадцать лет прах тайно хранится на МКС. Об этом сообщает The Times.

По информации газеты, сын Духана Крис попросил Ричарда Гэрриотта взять с собой прах актера, заламинированный в его фотографию. Бизнесмен, отправившийся на станцию в качестве космического туриста, сделал это и спрятал фото под внутренним покрытием европейского модуля "Коламбус".

Фото: www.kinopoisk.ru
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При этом Гэрриот, опасаясь штрафа, попросил родственников актера никому об этом не рассказывать. "Это было сделано совершенно секретно. Его семья была рада, что прах актера попал туда, но была разочарована тем, что мы не смогли сказать об этом публично", - отметил он, добавив, что теперь прошло достаточно времени, чтобы рассказать о случившемся.

По словам сына актера, космос был одной из страстей его отца, поэтому он мечтал отправиться туда. Духан умер в 2005 году.

Как считает эксперт в области космонавтики Андрей Ионин, несогласованная доставка грузов на космическую станцию может нести серьезную опасность. "Я считаю, что это безответственный поступок, который не вызывает уважения. Так делать нельзя. МКС - это опасный объект. А если бы это было что-то другое, а не прах? Надо помнить, что космос это не игрушка", - цитирует РИА Новости эксперта.

Кстати, у Ричарда Гэрриота был один из самых насыщенных полетов среди непрофессионалов. Он первый "путешественник", который выполнил научные эксперименты по заказам коммерческих организаций. В частности, по выращиванию белковых кристаллов.

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