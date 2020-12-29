Премьер Беларуси принял участие в благотворительной акции "Наши дети"

В роли щедрого помощника Деда Мороза встретили 29 декабря в детском доме семейного типа Ольги Климовой в Солигорском районе Беларуси премьер-министра Романа Головченко. Он принял участие в благотворительной акции "Наши дети", которая проходит в республике с 10 декабря по 10 января, информирует БЕЛТА.

Возле новогодней елки и во время чаепития глава правительства тепло пообщался с ребятами, заверив юных друзей, что "Новый год - это время, когда сбываются надежды и можно загадать желание на следующий год". А еще это и время подарков, которые премьер и передал ребятам. "У нас IT-страна, век цифровых технологий. Поэтому, думаю, совсем не лишней будет современная техника", - отметил Головченко, вручив детворе ноутбук, компьютер и многофункциональное устройство для печати ну и, конечно, сладкие лакомства. А дети приготовили для высокого гостя свой новогодний сувенир.

Во время проведения благотворительной акции "Наши дети", уточняет агентство, ежегодно руководители органов государственного правления, представители общественных организаций посещают интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают и в решении текущих житейских проблем.