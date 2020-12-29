Премьеры РФ и Азербайджана обсудили COVID и восстановление Карабаха

Глава российского кабмина Михаил Мишустин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Али Асадовым, сообщает пресс-служба правительства РФ. Темой беседы стали борьба с пандемией коронавируса, ситуация в Нагорном Карабахе и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

"Михаил Мишустин и Али Асадов подчеркнули важность совместных усилий по постконфликтному восстановлению и экономическому развитию Нагорного Карабаха во исполнение заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года", - сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

При обсуждении ситуации с коронавирусом, собеседники коснулись темы вакцинации.

"Рассмотрены также меры по противодействию коронавирусной инфекции, включая использование новейших лекарственных препаратов и вакцин", - говорится в сообщении пресс-службы.

В окончании беседы Михаил Мишустин и Али Асадов поздравили друг друга с наступающим Новым годом.