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29.12.2020 17:26
Рубрика: Власть

Премьеры РФ и Азербайджана обсудили COVID и восстановление Карабаха

Глава российского кабмина Михаил Мишустин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Али Асадовым, сообщает пресс-служба правительства РФ. Темой беседы стали борьба с пандемией коронавируса, ситуация в Нагорном Карабахе и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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"Михаил Мишустин и Али Асадов подчеркнули важность совместных усилий по постконфликтному восстановлению и экономическому развитию Нагорного Карабаха во исполнение заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года", - сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

При обсуждении ситуации с коронавирусом, собеседники коснулись темы вакцинации.

"Рассмотрены также меры по противодействию коронавирусной инфекции, включая использование новейших лекарственных препаратов и вакцин", - говорится в сообщении пресс-службы.

В окончании беседы Михаил Мишустин и Али Асадов поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Азербайджан Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19 Проблема Нагорного Карабаха

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