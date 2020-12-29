Новости

Ирина Апексимова назначена директором театра "Содружество актеров Таганки" 20:02
Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом 19:59
В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек 19:49
Число жертв землетрясения в Хорватии выросло до шести человек 19:44
Хуснуллин займется высокими ставками по кредитам на ИЖС 19:43
В Москве расширен список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19 19:42
Банковские мошенники украли у граждан 2,5 млрд рублей в III квартале года 19:41
Землетрясение разрушило большую часть хорватского городка Петриня 19:14
Песков назвал главные вызовы 2020 года 18:56
Песков отметит Новый год с семьей 18:45
Венесуэла заключила контракт на поставку 10 миллионов доз "Спутник-V" 18:45
В Кремле считают востребованным формат прямой линии с участием президента 18:36
Эксперты оценили назначение Суханова гендиректором корпорации "Туризм.РФ" 18:36
В России выделят новые частоты для развития 5G 18:33
Минстрой предложил новые меры по сдерживанию цен на арматуру 18:32
В Ленобласти отменили "комендантский час" для детей 18:25
Южная Корея снова отложила испытания собственной ракеты-носителя "Нури" 18:22
Шувалов возглавил совет директоров фонда "Сколково" 18:17
Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд 18:13
Алексей Копайгородский вступил в должность главы Сочи 18:00
В Подмосковье загорелся ресторан "Дюшес" 17:57
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили COVID и восстановление Карабаха 17:26
Хуснуллин: В Севастополе сделаем гарантированный запас воды 17:25
Список иноагентов пополнила некоммерческая организация "НАСИЛИЮ.НЕТ" 17:23
Глава Ставрополья сделал прививку от коронавируса 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 18:35
Рубрика: Власть

Расчет по взносу

Владимир Путин согласился с необходимостью вернуться к теме индексации пенсий работающим
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
Президент Владимир Путин согласился с предложением главы Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаила Шмакова дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров и заявил, что тема исчисления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда нуждается в экспертном обсуждении.
Михаил Шмаков сказал президенту, что нужен секторальный подход для поддержки бизнеса. Фото: РИА Новости Михаил Шмаков сказал президенту, что нужен секторальный подход для поддержки бизнеса. Фото: РИА Новости
Михаил Шмаков сказал президенту, что нужен секторальный подход для поддержки бизнеса. Фото: РИА Новости

"Практически все наши инструменты поддержки бизнеса напрямую связаны с людьми", - заявил в начале встречи с главой ФНПР в Кремле Владимир Путин. Михаил Шмаков подчеркнул, что меры, предпринятые президентом и правительством, были своевременны и эффективны - большинство рабочих мест удалось сохранить в весеннюю часть пандемии. "Практически все наши меры поддержки так или иначе, а очень часто напрямую, связаны с сохранением числа работающих... В том числе некоторые виды кредитов списываются целиком, если сохраняется до 90 процентов занятых", - заметил Путин и рассказал, что предприниматели просят "понизить планку" и дать возможность не выплачивать полученные кредиты на поддержание занятости. Президент поинтересовался мнением Шмакова. "Каждый случай индивидуален, потому что есть различные типы занятости и различные типы бизнеса", - ответил собеседник, добавив, что в целом планка 90 процентов заставляет сохранять рабочие места, хотя бизнес и теряет рентабельность. Средний и малый бизнес в тяжелом положении, потому что платежеспособный спрос понижается, продолжил он. "Но, сохраняя рабочие места, выплачивая заработную плату, мы тем самым поддерживаем и платежеспособный спрос", - пояснил Шмаков и предложил секторальный подход. "Хорошо", - заметил Путин.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Пенсионном фонде рассказали, когда придут январские пенсии

"Я знаю, что вас еще беспокоит предложение правительства по исчислению соотношения прожиточного минимума и МРОТа, медиальный вот этот подход, да?" - спросил президент. Профсоюзный лидер согласился, что необходимость изменения методики определения МРОТ и прожиточного минимума назрела: "Сегодня методика несовершенна". "В принципе мы за то, чтобы оторвать действительно минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и дальше его можно будет быстрее и более динамично повышать", - продолжил Шмаков. Но надо установить какой-то переходный период, чтобы расчеты, основанные на реальных расходах людей, сохранялись, по крайней мере на уровне рассмотрения трехсторонней комиссией, предложил он.

"Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников. Теперь еще и по Конституции у нас МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому это тоже необходимо соблюдать, - заметил Путин. - Я согласен с вами в том, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности".

Еще Шмаков поднял вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров - с 2016 года она приостановлена. "Понятно, что там начисляются потом, возможно, какие-то компенсационные коэффициенты и так далее, тем не менее они не покрывают, по мнению самих пенсионеров, которые рассчитывают, естественно, все свои доходы, тех потерь, которые они получают", - заметил он. "Это решение привело к прекращению работы многими пенсионерами, которые до этого продолжали еще работать, оставаясь на пенсии. Кстати, они платят и взносы в Пенсионный фонд", - сказал глава ФНПР.

Изменения расчета МРОТ и прожиточного минимума требуют общественного обсуждения

Шмаков попросил поручить правительству внимательно посмотреть на этот вопрос. "Потому что это фактически ведь нарушение Конституции. Сейчас у нас в Конституции написано о том, что регулярная индексация пенсий. Там не написано каких - работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил ее тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть", - убежден он. "Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают", - заметил Путин, но согласился, что вопрос требует дополнительного рассмотрения. "Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией…" - считает президент.

Еще Шмаков предложил продолжить дискуссии совершенствования пенсионной системы. "У нас осталась все равно как бы всеобщей, еще идущей из прошлого. А сегодня у нас есть совершенно разные категории занятых, которым можно и нужно, наверное, делать совершенно разные пенсионные системы, но сопрягаемые. Здесь очень тонкая вещь, надо, чтобы специалисты продолжили работу над этой сложной темой", - предложил он. "Хорошо", - сказал Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

Главное сегодня

Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
Путин согласился вернуться к теме индексации пенсий работающим пенсионерам
Кабмин предложил бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие