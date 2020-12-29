Президент Владимир Путин согласился с предложением главы Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаила Шмакова дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров и заявил, что тема исчисления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда нуждается в экспертном обсуждении.

"Практически все наши инструменты поддержки бизнеса напрямую связаны с людьми", - заявил в начале встречи с главой ФНПР в Кремле Владимир Путин. Михаил Шмаков подчеркнул, что меры, предпринятые президентом и правительством, были своевременны и эффективны - большинство рабочих мест удалось сохранить в весеннюю часть пандемии. "Практически все наши меры поддержки так или иначе, а очень часто напрямую, связаны с сохранением числа работающих... В том числе некоторые виды кредитов списываются целиком, если сохраняется до 90 процентов занятых", - заметил Путин и рассказал, что предприниматели просят "понизить планку" и дать возможность не выплачивать полученные кредиты на поддержание занятости. Президент поинтересовался мнением Шмакова. "Каждый случай индивидуален, потому что есть различные типы занятости и различные типы бизнеса", - ответил собеседник, добавив, что в целом планка 90 процентов заставляет сохранять рабочие места, хотя бизнес и теряет рентабельность. Средний и малый бизнес в тяжелом положении, потому что платежеспособный спрос понижается, продолжил он. "Но, сохраняя рабочие места, выплачивая заработную плату, мы тем самым поддерживаем и платежеспособный спрос", - пояснил Шмаков и предложил секторальный подход. "Хорошо", - заметил Путин.

"Я знаю, что вас еще беспокоит предложение правительства по исчислению соотношения прожиточного минимума и МРОТа, медиальный вот этот подход, да?" - спросил президент. Профсоюзный лидер согласился, что необходимость изменения методики определения МРОТ и прожиточного минимума назрела: "Сегодня методика несовершенна". "В принципе мы за то, чтобы оторвать действительно минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и дальше его можно будет быстрее и более динамично повышать", - продолжил Шмаков. Но надо установить какой-то переходный период, чтобы расчеты, основанные на реальных расходах людей, сохранялись, по крайней мере на уровне рассмотрения трехсторонней комиссией, предложил он.

"Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников. Теперь еще и по Конституции у нас МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому это тоже необходимо соблюдать, - заметил Путин. - Я согласен с вами в том, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности".

Еще Шмаков поднял вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров - с 2016 года она приостановлена. "Понятно, что там начисляются потом, возможно, какие-то компенсационные коэффициенты и так далее, тем не менее они не покрывают, по мнению самих пенсионеров, которые рассчитывают, естественно, все свои доходы, тех потерь, которые они получают", - заметил он. "Это решение привело к прекращению работы многими пенсионерами, которые до этого продолжали еще работать, оставаясь на пенсии. Кстати, они платят и взносы в Пенсионный фонд", - сказал глава ФНПР.

Изменения расчета МРОТ и прожиточного минимума требуют общественного обсуждения

Шмаков попросил поручить правительству внимательно посмотреть на этот вопрос. "Потому что это фактически ведь нарушение Конституции. Сейчас у нас в Конституции написано о том, что регулярная индексация пенсий. Там не написано каких - работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил ее тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть", - убежден он. "Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают", - заметил Путин, но согласился, что вопрос требует дополнительного рассмотрения. "Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией…" - считает президент.

Еще Шмаков предложил продолжить дискуссии совершенствования пенсионной системы. "У нас осталась все равно как бы всеобщей, еще идущей из прошлого. А сегодня у нас есть совершенно разные категории занятых, которым можно и нужно, наверное, делать совершенно разные пенсионные системы, но сопрягаемые. Здесь очень тонкая вещь, надо, чтобы специалисты продолжили работу над этой сложной темой", - предложил он. "Хорошо", - сказал Путин.