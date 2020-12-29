Протодиакона Андрея Кураева лишили сана

Протодиакон Андрей Кураев лишен сана епархиальным судом Москвы, сообщает епархиальный сайт.

Это крайне печальная история: в прошлом один из самых ярких церковных интеллектуалов, а перед выборами последнего патриарха больший сторонник именно его кандидатуры, по не до конца понятным причинам пошел в сторону странных позиций и не обоснованного противостояния с общими церковными позициями. В его словах и комментариях появились необоснованные шельмования тех или иных иерархов.

Последней каплей, видимо, послужил его бесцеремонный и совсем не ко времени звучащий, лишенный всякого сочувствия отзыв о персоне умершего от ковида настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. Почему и как один из самых больших умников и человек-кладезь знаний стал выбирать поведение в стиле "без царя в голове", не понятно.

У многих журналистов, общавшихся с Андреем Кураевым, все, произошедшее с ним и закончившееся лишением сана, вызывает огромное сожаление.