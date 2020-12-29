Психологи развеяли популярный миф о встрече Нового года

Известную фразу "Как встретишь Новый год, так его и проведешь" не следует воспринимать буквально, утверждают психологи. Гораздо важнее в эту ночь - чувства радости и спокойствия. Но даже если праздник вдруг пошел не по плану, то это не должно считаться плохим знаком.

"Настрой провести год так, как его встречаем - сознательное ограничение себя, некий капкан, в котором человек оказывается по доброй воле. Особенно это касается внушаемых людей", - цитирует РИА Новости кандидата психологических наук Вадима Мямлина.

В случае, когда ожидания от встречи праздника не оправдываются, достаточно это признать и будущем не повторять сделанных ошибок. Вот такая реакция - полезная работа с проблемой, отмечают специалисты. Еще один пример. Если человек любит тишину, а праздник встречает в шумной компании, это вовсе не значит, что весь год он проведет на тусовках, поясняет психолог Ирина Ларина.

Эксперты солидарны, расхожее утверждение о встрече Нового года - это про внутреннее мироощущение и желания, а не про навязанные маркетологами и обществом стереотипы и красивые картинки.