"ПСЖ" объявил об отставке Тухеля с поста главного тренера

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" расторг контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Он возглавлял команду с 14 мая 2018 года. Под его руководством в минувшем сезоне парижане дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии".

На официальном сайте клуба президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил наставника за работу.

"Благодарен Томасу Тухелю и его команде за все, что они принесли в клуб. Томас вложил много энергии и страсти в свою работу, и, конечно, мы будем помнить те хорошие моменты, которые мы пережили вместе. Я желаю ему всего наилучшего в будущем", - сказал Аль-Хелаифи.

Новым наставником команды станет Маурисио Почеттино, но пока об этом парижане еще не объявили официально.

"ПСЖ" после 17 туров чемпионата Франции набрал 35 очков и занимает третье место в чемпионате Франции, отставая на одно очко от "Лилля".