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29.12.2020 15:07
Рубрика: Власть

Путин поддержал идею обсудить тему МРОТ и прожиточного минимума

Текст: Кира Латухина
Вопрос соотношения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда нуждается в экспертном обсуждении, заявил президент на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым в Кремле.

"Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников. Теперь еще и по Конституции у нас МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, поэтому это тоже необходимо соблюдать. Я согласен в том, что это, как минимум, требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности", - сказал Владимир Путин, комментируя предложения по расчету соотношения двух этих показателей.

Шмаков считает, что нужно "оторвать" МРОТ от прожиточного минимума, "и дальше его можно будет быстрее и более динамично повышать". При этом нужен переходный период, чтобы расчеты, основанные на реальных расходах людей, сохранились, по крайней мере, на уровне рассмотрения трехсторонней комиссии.

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Власть Работа власти Госуправление Экономика Работа Зарплата Президент

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