Путин согласился вернуться к теме индексации пенсий работающим

Президент поддержал предложение главы Федерации независимых профсоюзов дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом шла речь на встрече в Кремле.

Михаил Шмаков заявил, что многие пенсионеры с отменой индексации прекратили работать, и поскольку раньше они платили взносы в Пенсионный фонд, то на первом этапе этой меры государство выиграло около 70 млрд, но потеряло порядка 500 млрд рублей. "Мы вновь получаем от правительства ответы о том, что это уже решено и к этому возвращаться не будем", - посетовал Шмаков, попросив поручить кабмину рассмотреть этот вопрос активнее.

"Потому что это фактически ведь нарушение Конституции. Сейчас у нас в Конституции написано о том, что регулярная индексация пенсий. Там не написано каких - работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, - там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил ее тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть", - убежден глава ФНПР.

"Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают", - заметил на это Владимир Путин. "Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения", - согласился он. "Там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией", - считает президент.

Шмаков также предложил продолжить дискуссии совершенствования пенсионной системы. "У нас осталась все равно как бы всеобщей, еще идущей из прошлого. А сегодня у нас есть совершенно разные категории занятых, которым можно и нужно, наверное, делать совершенно разные пенсионные системы, но сопрягаемые. Здесь очень тонкая вещь, надо, чтобы специалисты продолжили работу над этой сложной темой", - считает он. "Хорошо", - кивнул Путин.