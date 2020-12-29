Путин утвердил запрет на "веселящий газ"

С нового года в России запрещены производство, закупка, поставка, хранение, перевозка, пересылка и сбыт закиси азота - так называемого веселящего газа. Также под запретом его пропаганда. Такой закон подписал президент.

Есть исключения - это медицинские, технические цели, производство продовольственных товаров. В таких случаях "веселящий газ" разрешен.

Запрещается использование закиси азота для изменения состояния организма, то есть в качестве одурманивающего препарата для развлечения, а не для медицинской помощи.

Закон внесли депутаты от "Единой России".