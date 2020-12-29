Путин вернул систему вытрезвителей

В России с нового года снова будут вытрезвители. Законы о возвращении этой системы подписал президент. Они направлены на сохранение здоровья и жизни граждан и поддержание правопорядка.

Полицейские смогут доставлять в вытрезвители пьяных. Такие учреждения будут создавать региональные и муниципальные власти на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

Авторы законов отметили рост количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения. При этом, по данным Росстата, ежегодно до 10 тысяч таких людей гибнут от переохлаждения. В тех регионах, где уже появились вытрезвители, "пьяная" преступность снизилась.