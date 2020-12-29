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29.12.2020 13:27
Рубрика: Культура

Ramil' впервые выпустил альбом на музыкальной фирме мирового масштаба

Текст: Александр Алексеев

Рэпер из Нижнего Новгорода стал одним из лидеров итоговых хит-парадов на стриминговых сервисах России благодаря песне "Сияй". Это дало ему возможность выпустить и полновесный диск на рекорд-компании Sony Music, теперь активно промотирующий российских артистов в Европе и России.

Фото: kinopoisk.ru
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В альбом "Сияй" попал и новый, уже осенний сингл Рамиля - "Проводы". Этот 20-летний паренек, внешне и по повадкам не похожий на привычно татуированных и гламурных звезд рэпа, берет искренностью, непосредственностью эмоций, отсутствием нарочитого желания понравиться. В его музыке есть ориентальные мотивы, простота, подростковое безвкусие. Теплый саунд, задор, четкое маневрирование в спрограмированных ритмических структурах - все это есть в его треках.

Но именно эти приметы и оставляют Рамиля пока, пожалуй, лишь культовым персонажем подростковой субкультуры. Он сочно и с азартом выдает свои читки. Да, спонтанность хоть в них и впечатляет, но столь основательной прочности и упрямости мысли, ощущения что ни одного слова заменить без потери куража и драйва нельзя - в большинстве треков все-таки не возникает. Впрочем, это приметы уже более искушенных рэперов - у Элджея, Joni или Федука, как говорится, давно уже "строчки из песни не выкинешь"....

Сам Рамиль назвал альбом экспериментальным. Материал и вправду очень различен, спонтанно разбросан по технической креативности и отличен по яркости воплощения. То по сути, кальян-рэп, то треки самой высокой пробы, в частности, те же "Сияй", "Проводы" или пока менее известный "Медляк". Эксперименты должны продолжаться, так будет только интереснее и самому артисту, и нам, слушателям.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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