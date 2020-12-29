Парламенты каждой из областей Нечерноземья, принимая бюджеты, отмечали, что их формирование прошло под влиянием экономической ситуации, связанной с новой короновирусной инфекцией. Если в прошлом году кто-то и мог похвастаться бездефицитным бюджетом, то в этом - везде расходы превышают доходы. Тем не менее, закладывая дефицит бюджетов, власти обещают обеспечить все социальные обязательства государства перед гражданами и продолжить реализацию национальных проектов.

Распространение коронавируса стало испытанием, затронувшим каждую отрасль. Ситуация оказала существенное негативное влияние на экономику, отразилась она и на консолидированном бюджете. Но все же к осени власти в регионах начали говорить о медленном исправлении положения. Так, в Тульской области еще в мае прогнозировались потери в 17 миллиардов рублей, но к октябрю прогнозная сумма потерь уменьшилась уже до 8 миллиардов. К примеру, тульские пивовары за девять месяцев этого года увеличили объем продаж в регионе на 11,8 процента. По словам директора тульского пивзавода, только это предприятие перечислило в региональный бюджет 6,6 миллиарда рублей акцизов.

- Кто-то оценит 2020 год исключительно как тяжелый, а я скажу, что он был знаковым именно для Тульской земли. Почему? Потому что мы поняли, что можем преодолеть любые трудности, несмотря ни на что. Сегодня мы не только подводим итоги, но и принимаем бюджет области на 2021 год, а он дает надежду на то, что в следующий год регион войдет подготовленным, - уверен заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов.

В Калужской области, как отмечают в правительстве, напротив, поступления по акцизам на пиво снизились, наряду с налогами на прибыль и на имущество организаций, совокупный доход и земельному налогу. В текущем году, по ожидаемой оценке, поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет Калужской области составят около 59 миллиардов рублей. Сумма недопоступления налогов в бюджет региона - более двух миллиардов рублей.

О заметном падении поступлений от подакцизных товаров, производимых на территории региона, говорят и в Рязанской области. При этом во всех регионах отмечается положительная динамика по НДФЛ, налогу на имущество физических лиц и транспортному налогу.

При всех сложностях в экономике, вызванных пандемией, социальные программы региональные власти обещают профинансировать в полном объеме

- В этом году совместными усилиями нам удалось минимизировать объемы выпадающих доходов. Рассчитываю, что уже в первом квартале 2021 года мы увидим результаты этой работы. При этом важно не только выполнить обязательства перед всеми уровнями бюджетов по уплате налогов, но и не допустить снижения деловой активности, - подчеркнул калужский губернатор Владислав Шапша.

Конечно, помощь федерального центра сегодня крайне необходима. Но суммы поддержки зависят от активной работы на местах - тогда трансферты будут расти. Так, по словам председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова, в 2019 году федеральная помощь Смоленской области составила 12,5 миллиарда рублей, в 2020 - более 20 миллиардов. При этом финансисты в регионах прогнозируют и укрепление собственной доходной базы.

Калужская область по-прежнему остается регионом - донором, что, по словам председателя регионального заксобрания Геннадия Новосельцева, позволяет не сокращать социальные программы. К тому же, как сообщила министр финансов региона Валентина Авдеева, нашел поддержку и проект закона об утверждении дополнительного соглашения о предоставлении Калужской области из федеральной казны бюджетных кредитов. Она также отметила, что реструктуризация бюджетных кредитов, которая стартовала на федеральном уровне в 2017 году, продлена до 2029 года. В текущем году регион и вовсе освобожден от уплаты части долга. Высвободившиеся средства, а это 2, 659 миллиарда рублей, были направлены, в том числе, на борьбу с COVID-19.

Валентина Авдеева обратила внимание и на такой существенный момент, который будет влиять на бюджетные отношения внутри региона: на федеральном уровне в помощь субъектам внесены изменения в Бюджетный кодекс, которые касаются предоставления субсидий муниципальным образованиям. Соответствующие изменения отразятся и в региональных законах. Они дадут органам власти большую свободу действий. Если раньше предоставление субсидий было возможно только в рамках утвержденного перечня, то сейчас область сможет более оперативно направлять дополнительные средства в муниципалитеты.

При всех сложностях в экономике, вызванных пандемией, социальные программы региональные власти обещают профинансировать в полном объеме. Так, в Рязанской области главный финансовый документ 2021 года в отличие от предыдущих лет ориентирован на национальные проекты и вот уже несколько лет носит программный характер, пояснил заместитель председателя облдумы Александр Шевырев. В регионе реализуются 18 государственных, 10 ведомственных и одна адресная программы. Программные расходы составляют 67,3 миллиарда рублей - это 96 процентов областного бюджета. Акцент также сделан на финансовом обеспечении нацпроектов. На три года на их реализацию в областном бюджете предусмотрено почти 39,5 миллиардов рублей. Только в 2021 году по 11 направлениям выделяется порядка 14,5 миллиардов рублей, из них почти 6 миллиардов - это софинансирование из казны региона. Средства федерального бюджета - около 8,4 миллиарда рублей. Регион будет участвовать в 41 федеральном проекте.

Программный формат при формировании бюджета применяется и в Брянской области. На финансирование 21 государственной программы с учетом поправок планируется направить более 96 процентов расходов. Наибольший объем расходов запланирован на реализацию мероприятий шести государственных программ - это развитие образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социальная и демографическая политика. Предусмотрены бюджетные ассигнования и на реализацию 38 региональных проектов, объем финансирования которых в 2021 году - 8,5 миллиарда рублей.

Доходы и расходы

С учетом поступивших в декабре из федерального центра трансфертов, доходная часть бюджетов на 2021 год в Тульской области утверждена в сумме 90,9 миллиарда рублей, в Калужской - 64,312 миллиарда, в Рязанской - 67,311, в Смоленской - 53,1, в Брянской - 72 миллиарда рублей.

Расходные части бюджетов регионов Нечерноземья сформированы следующим образом. В Тульской области - 94,7 миллиарда рублей: благодаря федеральным трансфертам дефицит уменьшен на 1,2 миллиарда и составит 3,8 миллиарда рублей. Расходы на социальную сферу превысят 70 процентов в общем объеме бюджетных расходов. В Калужской области общий объем расходов прогнозируется в размере 67, 949 миллиарда рублей. Областной бюджет также сохранит социальную направленность. В эту сферу будет направлено 44, 479 миллиарда или 66 процента от общей суммы расходов. В Брянской области расходы бюджета следующего хода - 73,1 миллиард. Дефицит бюджета запланирован на три года "в сумме высвобождаемых в результате проведенной реструктуризации объемов погашения бюджетных кредитов" - то есть, чуть более миллиарда рублей ежегодно. В Рязанской области расходы составили 69,872 миллиардов рублей, 80 процентов из них пойдет на социальные нужды. Дефицит остался на уровне, утвержденном в первом чтении, - 2, 561 миллиарда рублей. В Смоленской области расходы составят 53,8 миллиардов рублей. Дефицит бюджета здесь заметно меньше, чем у соседей.