Гостиный Двор в Тамбове передали в собственность региона

Старинное здание в центре города - объект культурного наследия федерального значения - не смогли продать с молотка и перевели на баланс Тамбовской области. После ремонта Гостиный Двор планируют сделать филиалом картинной галереи.

Напомним, ранее памятнику несколько раз пытались найти инвестора. "ДОМ.РФ" объявлял аукционы, постепенно снижая стартовую цену. Весной 2020-го ее устанавливали на уровне 69,2 миллиона рублей. Однако желающих приобрести здание так и не нашлось.

Гостиный Двор расположен на Советской улице, рядом с Соборной площадью и парком культуры и отдыха. Двухэтажное здание в стиле русский классицизм с красивым портиком и открытой галереей построили в 1830-е на деньги тамбовских купцов. За образец взяли Гостиный Двор в Петербурге. В XX веке при реконструкции площадь памятника увеличилась, превысив шесть тысяч квадратных метров. Внутри работали различные торговые организации. В последнее время здание не использовалось и постепенно разрушалось в ожидании новых хозяев.

Капремонт с усилением стен и заменой коммуникаций проводился около 30 лет назад. В "ДОМ.РФ" полагали, что Гостиный Двор находится в хорошем состоянии, нужно лишь приспособить здание для современного использования и реконструировать инженерные сети. Но коммерческие компании эта перспектива не привлекла.

Между тем тамбовский губернатор Александр Никитин с 2018 года обращался в правительство РФ с просьбами передать Гостиный Двор и участок под ним в распоряжение региона. В декабре 2020-го такое решение было принято.

- Мы понимаем, что Гостиный Двор - украшение старинной части города и всей нашей области. За ним нужно следить, приводить его в достойный вид и правильно использовать. Но возможности для этого у нас отсутствовали, поскольку это объект федерального значения. И вот наконец-то наши обращения были услышаны, - пояснил Никитин.

По его словам, памятник передадут в безвозмездное пользование областной картинной галерее. В планах - создать там культурно-выставочный центр. Тамбовским музеям остро не хватает экспозиционных площадей. Только в картинной галерее более 10 тысяч экспонатов, которые негде показывать. На новой площадке планируют выставлять образцы советского и современного искусства, в том числе произведения местных художников. В Гостином Дворе также можно открыть детские мастерские, проводить творческие встречи с деятелями искусств.