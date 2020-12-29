Гостиный Двор в Тамбове передали в собственность региона

Напомним, ранее памятнику несколько раз пытались найти инвестора. "ДОМ.РФ" объявлял аукционы, постепенно снижая стартовую цену. Весной 2020-го ее устанавливали на уровне 69,2 миллиона рублей. Однако желающих приобрести здание так и не нашлось.
Гостиный Двор расположен на Советской улице, рядом с Соборной площадью и парком культуры и отдыха. Двухэтажное здание в стиле русский классицизм с красивым портиком и открытой галереей построили в 1830-е на деньги тамбовских купцов. За образец взяли Гостиный Двор в Петербурге. В XX веке при реконструкции площадь памятника увеличилась, превысив шесть тысяч квадратных метров. Внутри работали различные торговые организации. В последнее время здание не использовалось и постепенно разрушалось в ожидании новых хозяев.
Капремонт с усилением стен и заменой коммуникаций проводился около 30 лет назад. В "ДОМ.РФ" полагали, что Гостиный Двор находится в хорошем состоянии, нужно лишь приспособить здание для современного использования и реконструировать инженерные сети. Но коммерческие компании эта перспектива не привлекла.
Между тем тамбовский губернатор Александр Никитин с 2018 года обращался в правительство РФ с просьбами передать Гостиный Двор и участок под ним в распоряжение региона. В декабре 2020-го такое решение было принято.
- Мы понимаем, что Гостиный Двор - украшение старинной части города и всей нашей области. За ним нужно следить, приводить его в достойный вид и правильно использовать. Но возможности для этого у нас отсутствовали, поскольку это объект федерального значения. И вот наконец-то наши обращения были услышаны, - пояснил Никитин.
По его словам, памятник передадут в безвозмездное пользование областной картинной галерее. В планах - создать там культурно-выставочный центр. Тамбовским музеям остро не хватает экспозиционных площадей. Только в картинной галерее более 10 тысяч экспонатов, которые негде показывать. На новой площадке планируют выставлять образцы советского и современного искусства, в том числе произведения местных художников. В Гостином Дворе также можно открыть детские мастерские, проводить творческие встречи с деятелями искусств.