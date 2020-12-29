Как будут работать на каникулах госучреждения Москвы

В столичных центрах госуслуг 30 декабря будет короткий день, и открыты они до 15.00. 31 декабря откроются всего три дежурных центра: в САО - ул. Дубнинская, дом 40а, корпус 1; в ЦАО - пер. Сивцев Вражек, дом 20; в ЮВАО - ул. Борисовские Пруды, дом 18, корпус 3. В новом году 1 января с 09:00 до 18:00 откроются 20 дежурных центров, но получить в них можно услуги по регистрации отдельных актов гражданского состояния.

В отделах ЗАГС 31 декабря выходной день. В этот день отделы будут работать исключительно на ранее поданные заявления. На каникулах пожениться можно в четырех отделах ЗАГС, а подать заявление на регистрацию брака - онлайн. В обычном режиме ЗАГСы начнут работать 9 января.

Главархив будет работать 30 декабря с 09:30 до 16:30. Затем, до 10 января, - выходные дни.

В центрах соцобслуживания с 31 декабря по 10 января - выходные. Но для категории 65+ и для тех, кто остается на "удаленке" социальные работники будут выполнять заявки. Подать заявку можно ежедневно с 08:00 до 21:00 на горячей линии комплекса соцразвития по телефону: +7 (495) 870-45-09.

Встать на учет в качестве безработного, оформить социальные выплаты можно в режиме онлайн. Флагманские центры занятости населения "Моя работа" 30 декабря работают с 09:00 до 15:00, а с 31 декабря по 10 января закрыты для посетителей. Центры поддержки семьи и детства поддержки будут работать 30 декабря с 09:00 до 17:00, а затем закроются на каникулы.

Продолжат работать психологи на телефонах горячей линии, за помощью обратиться можно по круглосуточному телефону 051 (с городского телефона) или +7 (495) 051 (с мобильного).

Не останутся москвичи и без медицинской помощи: 30 декабря поликлиники будут принимать взрослых пациентов с 9:00 до 18:00. С 31 декабря по 8 января взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 16:00, по такому же графику на базе одной из поликлиник в каждом округе окажут специализированную медпомощь по профилям "хирургия", "неврология", "оториноларингология", "офтальмология".

Большинство травмпунктов для взрослого населения будут работать круглосуточно. Вызвать врача на дом, а также обратиться в дежурные аптеки, отпускающие лекарства льготникам, можно будет с 9:00 до 16:00.

Детские поликлиники в праздники будут работать 30 декабря - с 09:00 до 15:00, а затем можно вызывать лишь врача на дом. Служба будет доступна с 9:00 до 16:00.