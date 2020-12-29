Коронавирус. Длинные зимние каникулы и другие решения 29.12.20

Дорогие друзья! Как вы помните, в этом году осенние каникулы продолжались две недели вместо одной. Затем ребята с 1 по 5 класс вернулись в школу, а старшеклассники перешли на дистанционный формат обучения.

Длинные осенние каникулы сыграли огромную роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции. Снизились темпы роста заболеваемости среди школьников. Еще важнее - ребята стали реже передавать болезнь пожилым родственникам, для которых она особенно опасна. Доля старшего поколения среди заболевших ковидом сократилась с 25% до 16%.

Однако в декабре эпидемиологическая ситуация вновь ощутимо ухудшилась. Количество госпитализаций растет уже три недели подряд и в некоторые дни вплотную приближается к 2000 человек ежедневно. Это, конечно, вселяет большую тревогу.

В то же время впереди новогодние праздники, которые объективно помогут замедлить распространение инфекции.

Но, по мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста. Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше - не менее двух недель.

Поэтому мы приняли следующие решения.

1) Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю - до 17 января 2021 г.

2) Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные Правительству Москвы.

3) Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения.

4) В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.

5) Расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от Covid-19.

Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

Прививка студентов младше 18 лет невозможна, т.к. использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России.

6) Кроме того, сделать прививку от Covid-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.

Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины.

7) Мне часто задают вопрос, освобождает ли вакцинация от ограничений, установленных в рамках борьбы с распространением Covid-19.

Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни.

В качестве первого шага - москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Друзья,

Длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость ковидом на более низком уровне, чем сейчас. А значит - в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений.

Давайте будем максимально осторожны в предстоящие дни, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

И давайте не будем откладывать прохождение вакцинации от Covid-19. Длинные выходные - это хорошая возможность сделать прививку, чтобы уверенно чувствовать себя в новом году. Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.

Будьте здоровы!

Ваш мэр

С.Собянин

Указ мэра Москвы "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина