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29.12.2020 19:45
Рубрика: Экономика

Узлы развязаны

На обновленных дорогах стало меньше пробок и аварий
Текст: Роман Мерзляков, Юлия Потапова, Анна Скрипка
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
Затор на несколько километров на въезде в Белгород по улице Сумской и километровые пробки на пересечении улиц Калинина и Студенческая остались в прошлом. Благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" здесь построили двухуровневые развязки, которые избавили город от пробок и аварий. Серьезно обновлена дорожная сеть и в других регионах. Что изменилось?
Знания Правил дорожного движения юные жители Кузбасса и их родители оттачивают в учебных автогородках. Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Знания Правил дорожного движения юные жители Кузбасса и их родители оттачивают в учебных автогородках. Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса
Знания Правил дорожного движения юные жители Кузбасса и их родители оттачивают в учебных автогородках. Фото: Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса

Белгородские строители работали в три смены: ночью делали то, что не производило шума, днем приезжала тяжелая техника. В результате - за несколько месяцев город изменился до неузнаваемости.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
На дорогах Москвы появились необычные светофоры

Одна развязка не похожа на другую. Так, объект на перекрестке Студенческая - Калинина раньше "славился" своей аварийностью. Там переворачивались большегрузы из-за странного уклона, сталкивались легковушки. И затор на подъезде к перекрестку увеличивался. Теперь пробки даже в час пик здесь - редкость. По первому уровню машины проезжают прямо по Студенческой и могут повернуть в любую сторону. По второму - едут по Калинина. Первые вторым не мешают.

То же самое можно сказать о развязке по улице Сумской. Она связывает объездные дороги города с внутренней транспортной сетью и позволяет экономить время тем, кто каждый день перемещается из северной части города в южную. На оба объекта ушло около миллиарда рублей и месяцы кропотливого труда дорожников и ландшафтных дизайнеров. Но теперь эти две развязки - настоящая гордость белгородских строителей.

Еще один знаковый объект открыли в октябре: трасса связала улицу Молодежную и бульвар Юности, разгрузив близлежащие дороги. Пробок в этой части Белгорода теперь стало меньше, а высокая скорость работы дорожных строителей позволила региону получить дополнительно три миллиарда рублей на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

Большие перемены произошли и в Кузбассе: там привели в порядок восемнадцать школьных маршрутов. В Новокузнецкой агломерации, например, установили светофоры по проспекту Кузнецкстроевскому, ведущему к 97-й школе и 62-й гимназии. Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений - один из городских приоритетов. Перед началом учебного года здесь появилось ограждение, сделали подсветку, на асфальт нанесли "зебру" с применением холодного пластика. Там, где движение очень уж интенсивное, поставили светофоры с кнопкой для пешеходов.

А в Кемерове после ремонта проезжей части и пешеходной зоны проспекта Шахтеров от улицы Нахимова до Ракитянского гораздо комфортнее стал путь сразу к восьми учебным заведениям. К тому же до 89-го лицея, областного художественного колледжа, горнотехнического техникума и четырех школ теперь можно добраться на низкопольных и просторных автобусах, поступивших в столицу области по нацпроекту.

Дождались преображения улицы Полевой и жители кемеровского поселка Новостройка. По дороге с качественным покрытием, связывающей поселок с селом Березово, добираются на занятия ученики трех школ. А в селе Ягуново обновленный маршрут до одной-единственной школы проходит по улицам Заречной, Рыбхоз и Асиновской. К слову, образовательное учреждение, основанное почти сто лет назад, самым первым в Кузбассе в прошлом году капитально отремонтировали по областной программе "Моя новая школа". И во дворе школы оборудовали учебный автогородок с дорожными знаками, "зебрами" и светофором.

За несколько месяцев город изменился до неузнаваемости. Одна развязка не похожа на другую

Последним объектом, который в Волгоградской области в этом году отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", стали 7,5 километра трассы "Панфилово - Алексеевская". Вообще-то сдать его собирались в августе 2021 года, но справились быстрее. При ремонте применили технологию холодного ресайклинга - стабилизация грунта без щебня, с помощью цемента и специальных добавок.

В регионе в план работ по нацпроекту включили и 40 подъездных путей к больницам. Возле 16-й больницы Волгограда ситуация была совсем плачевная. Теперь совсем иное дело.

- Покрытие "убитое", тротуары отсутствовали. В низменностях всегда скапливалась вода. После дождя машина пыталась проехать - колеса в лужах скрывались, - вспоминает главврач Сергей Захаров. - А представьте, что "скорая" везет тяжелого больного. Тут был ухаб на ухабе. Теперь все радуются, что дорогу отремонтировали. И мы довольны, и пациенты.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России ЦФО Белгородская область Белгород СФО Кемеровская область Кемерово ЮФО Волгоградская область

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