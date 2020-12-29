На северо-востоке Москвы отреставрировали 200-летний колодец

Во вторник на северо-востоке столицы, в сквере недалеко от Ростокинского акведука, состоялось открытие исторического артефакта: элементов водосборного колодца Мытищинского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Археологические находки, возраст которых составляет почти 200 лет, размещены в непосредственной близости от Ростокинского акведука, являющегося главным архитектурным и историческим памятником, что остался от Мытищинского водопровода.

"До недавнего времени считалось, что от Мытищинского водопровода сохранилось всего три исторических памятника: наш знаменитый Ростокинский акведук, а также два фонтана - Никольский на Театральной площади и Петровский возле Академии наук. Мы открываем четвертый объект, который был найден при проведении работ по программе "Моя улица" в 2017 году", - рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как отметил главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев, найденный клодец - это часть инженерной конструкции Мытищинского водопровода второй очереди. Он представляет собой не только археологический объект, но и памятник истории науки и техники того времени. Реставраторы привели колодец в порядок и теперь все желающие могут любоваться им.

Колодец относится к периоду первой реконструкции водопровода, проведенной в 1828-1835 годах по проекту генерал-майора инженера Николая Ивановича Яниша. Тогда подземную кирпичную галерею частично заменили на чугунные трубы, для доступа к которым устроили подобные колодцы.

Первоначально водопровод из Мытищ, построенный в 1779-1805 годах от ключей в верховьях Яузы до бассейна на Трубной, был самотечный, вода текла под рассчитанным уклоном в подземной кирпичной галерее. По пути следования в город происходила значительная потеря воды, так как она просачивалась в швы кирпичной кладки, заодно разрушая галерею. Кроме этого, быстро сгнил деревянный фундамент галереи, из-за чего она просела.

После обвала подземной части в Сокольниках в 1823 году недалеко от места обрушения и от села Алексеевского построили первое водоподъемное здание с паровыми машинами. До него оставили в действии кирпичную галерею, а от него в город проложили чугунные трубы. Они вели к Сухаревой башне, в которой поставили первый водонапорный резервуар. От башни трубы шли по улице Сретенка к фонтану на Никольской площади, также известному как Лубянский. Именно на этом отрезке был найден колодец - он находился на Сретенке напротив Даева переулка прямо на проезжей части. Это был круглый колодец со спускным краном, желоб имел кирпичные стенки, вверху кольцо из камня (песчаник) и чугунная крышка.