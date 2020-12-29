Овчинников и Онопко покинули ЦСКА

Тренерский штаб московского ЦСКА покинули помощники Виктора Ганчаренко - Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

Как сообщается на официальном сайте клуба, оба специалиста ушли в связи с истечением срока контрактов. При этом сам Ганчаренко свой пост сохранил.

"ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!" - говорится в заявлении на сайте клуба.

Онопко входил в тренерский штаб команды с 2009 года, Овчинников - с 2014-го. При этом не сообщается, где они продолжат работу.

Также пока не названы и новые помощники Ганчаренко. ЦСКА ушел на зимний перерыв на втором месте в таблице РПЛ, набрав 37 очков. От "Зенита" армейцы отстают на четыре очка.