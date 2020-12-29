Первый канал будет транслировать патриаршее богослужение в Рождество

Прямую трансляцию патриаршего рождественского богослужения будет вести 6 и 7 января Первый канал, об этом сообщила его пресс-служба.

- Первый канал представляет прямую трансляцию рождественского богослужения из кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве, которое возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, - говорится в ее сообщении. Уточняется, что трансляция начнется 6 декабря в 23:00 по московскому времени.

Как и год назад рассказывать о службе будет Николай Державин. Это уже традиция, он комментирует рождественские патриаршие службы с момента начала их показа по центральному телевидению в 1991 году.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков сообщил агентству ТАСС, что рождественские богослужения в Москве состоятся с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.