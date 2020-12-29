Портал Московского инновационного кластера обновили для пользователей

Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Она пояснила:

"У новой версии портала более удобный интерфейс и рубрикация, а еще более продвинутая система рекомендаций полезных для предпринимателей сервисов. Теперь участникам кластера легче ориентироваться в возможностях платформы, находить нужную информацию и подбирать меры поддержки".

Сейчас на i.moscow есть пять основных разделов: "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия". Они находятся в шапке сайта. Если навести курсор на интересующий раздел, сайт предложит на выбор несколько категорий.

Самая важная для бизнесменов информация и наиболее востребованные онлайн-сервисы отображаются на главной странице. Кроме того, в верхней части можно указать свой статус - юридическое или физическое лицо. В этом случае цифровая платформа сама подскажет посетителю наиболее подходящие ему инструменты. Например, представителям компаний предложат арендовать рабочие места в коворкингах или почитать об отраслевых онлайн-форумах, а гражданам, которые самостоятельно создали инновационный проект, - найти команду или партнеров, а также получить юридическую помощь.

Как стартаперам, так и опытным предпринимателям важна помощь города в развитии своего дела. В разделе "Меры поддержки" можно узнать, как снизить налоговую нагрузку, повысить квалификацию сотрудников или вывести продукцию на новые рынки сбыта. Всего платформа предлагает более 200 федеральных и городских мер поддержки, в 2020 году предприниматели подали уже десять тысяч заявок на их получение.