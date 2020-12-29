Посещаемость портала добрых дел "Я дома" превысила 1,7 млн просмотров

"Портал "Я дома" набрал уже более 1,7 миллиона просмотров, его посетили 866 тысяч уникальных пользователей. За 10 месяцев проект, который начинался с актуальной подборки интересных и полезных сервисов для досуга, обучения и творчества в условиях самоизоляции, развился в крупную городскую онлайн-платформу, объединившую инициативы государства, НКО и бизнеса. Каждый месяц на портале появляются новые разделы, рубрики и спецпроекты для москвичей всех возрастов. Ежемесячно им пользуются около 80 тысяч человек, и каждый может найти на портале что-то интересное и полезное для себя".

Больше всего - свыше 500 тысяч просмотров - приходится на главную страницу портала, на которой всегда можно найти подборку актуальных новостей и историй, анонсы "Социального ТВ" и переходы на все актуальные рубрики и лендинги. На главной странице портала указан телефон горячей линии по вопросам коронавируса, где пожилые москвичи и люди из групп риска, находящиеся дома, могут оставить заявку, если им нужна поддержка, а также контакты неголосовых сервисов для слабослышащих москвичей, которые также могут обратиться за помощью.

Весной в топе популярных разделов были страница конкурса историй социальных работников "Искренняя забота" и раздел волонтерского проекта "Мой социальный помощник" центра "Моя карьера". На конкурс историй сотрудники центров социального обслуживания прислали свыше 500 зарисовок, рассказывающих о непростых днях самоизоляции и помощи москвичам. Эти и другие истории работников социальной сферы, которые наряду с медиками приняли на себя огромный объем дополнительной работы в условиях самоизоляции большого города, собраны в 13 томах "Героев нашего времени".

Через специальный раздел "Помощники медсестры" на портале "Я дома" в апреле трудоустроили более 500 помощников медицинских сестер для работы в больницах и госпиталях в помощи медикам в борьбе с COVID-19.

Сохраняет популярность раздел "Ответственный работодатель", в котором опубликованы материалы о минимизации рисков во время пандемии для работников и работодателей, а также советы по получению больничных листов и пособий по безработице, статьи и видеоролики с полезной информацией как для сотрудников столичных компаний и организаций, так и для работодателей: как организовать эффективную удаленную работу, как обезопасить рабочие процессы в офисе и так далее.

В разделе "Коронавирус: домашний карантин" собрана вся информация о профилактике, симптомах и схемах лечения коронавируса, идеи домашнего досуга, а также психологические советы заболевшим и подборка полезных сервисов, магазинов и аптек с доставкой.

Летом агрегатор добрых дел "Я дома" стал онлайн-площадкой и точкой входа для трех спецпроектов "Лето в новом формате" по профориентации подростков, которые курировал центр занятости "Моя карьера" - "PROГероев", "Лето моей карьеры" и "Стажировки для подростков". А осенью на "Я дома" был размещен лендинг добровольческого проекта "Волонтеры против гриппа" по популяризации массовой вакцинации от гриппа и профилактике ОРВИ в Москве.

В преддверии нового 2021 года Комплекс социального развития Москвы представил москвичам огромную афишу онлайн-программ: вебинары, мастер-классы, флешмобы, лекции и даже онлайн-балы.

В октябре портал "Я дома" получил премию "Лучший социальный проект России" в номинации "Социальные сервисы". Портал продолжает развиваться и рассматривает новые социальные инициативы и проекты.