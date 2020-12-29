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29.12.2020 09:23
Рубрика: Общество

Посещаемость портала добрых дел "Я дома" превысила 1,7 млн просмотров

Текст: Любовь Проценко
Посещаемость портала добрых дел "Я дома" превысила 1,7 миллиона просмотров. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

"Портал "Я дома" набрал уже более 1,7 миллиона просмотров, его посетили 866 тысяч уникальных пользователей. За 10 месяцев проект, который начинался с актуальной подборки интересных и полезных сервисов для досуга, обучения и творчества в условиях самоизоляции, развился в крупную городскую онлайн-платформу, объединившую инициативы государства, НКО и бизнеса. Каждый месяц на портале появляются новые разделы, рубрики и спецпроекты для москвичей всех возрастов. Ежемесячно им пользуются около 80 тысяч человек, и каждый может найти на портале что-то интересное и полезное для себя".

Фото: iStock
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Больше всего - свыше 500 тысяч просмотров - приходится на главную страницу портала, на которой всегда можно найти подборку актуальных новостей и историй, анонсы "Социального ТВ" и переходы на все актуальные рубрики и лендинги. На главной странице портала указан телефон горячей линии по вопросам коронавируса, где пожилые москвичи и люди из групп риска, находящиеся дома, могут оставить заявку, если им нужна поддержка, а также контакты неголосовых сервисов для слабослышащих москвичей, которые также могут обратиться за помощью.

Весной в топе популярных разделов были страница конкурса историй социальных работников "Искренняя забота" и раздел волонтерского проекта "Мой социальный помощник" центра "Моя карьера". На конкурс историй сотрудники центров социального обслуживания прислали свыше 500 зарисовок, рассказывающих о непростых днях самоизоляции и помощи москвичам. Эти и другие истории работников социальной сферы, которые наряду с медиками приняли на себя огромный объем дополнительной работы в условиях самоизоляции большого города, собраны в 13 томах "Героев нашего времени".

Через специальный раздел "Помощники медсестры" на портале "Я дома" в апреле трудоустроили более 500 помощников медицинских сестер для работы в больницах и госпиталях в помощи медикам в борьбе с COVID-19.

Сохраняет популярность раздел "Ответственный работодатель", в котором опубликованы материалы о минимизации рисков во время пандемии для работников и работодателей, а также советы по получению больничных листов и пособий по безработице, статьи и видеоролики с полезной информацией как для сотрудников столичных компаний и организаций, так и для работодателей: как организовать эффективную удаленную работу, как обезопасить рабочие процессы в офисе и так далее.

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В разделе "Коронавирус: домашний карантин" собрана вся информация о профилактике, симптомах и схемах лечения коронавируса, идеи домашнего досуга, а также психологические советы заболевшим и подборка полезных сервисов, магазинов и аптек с доставкой.

Летом агрегатор добрых дел "Я дома" стал онлайн-площадкой и точкой входа для трех спецпроектов "Лето в новом формате" по профориентации подростков, которые курировал центр занятости "Моя карьера" - "PROГероев", "Лето моей карьеры" и "Стажировки для подростков". А осенью на "Я дома" был размещен лендинг добровольческого проекта "Волонтеры против гриппа" по популяризации массовой вакцинации от гриппа и профилактике ОРВИ в Москве.

В преддверии нового 2021 года Комплекс социального развития Москвы представил москвичам огромную афишу онлайн-программ: вебинары, мастер-классы, флешмобы, лекции и даже онлайн-балы.

В октябре портал "Я дома" получил премию "Лучший социальный проект России" в номинации "Социальные сервисы". Портал продолжает развиваться и рассматривает новые социальные инициативы и проекты.

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