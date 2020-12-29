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29.12.2020 10:00

Энергетика - это красиво

Россети Центр переходит на цифру и благоустраивает города
Текст: Антон Валагин
Российская газета - Экономика Центрального округа № 295(8349)
2020 год выдался трудным, в том числе для энергетиков: объем полезного отпуска снизился до критического уровня. При этом компания Россети Центр, обслуживающая Центральную Россию и Приволжье, смогла не только сохранить уровень прибыли в предусмотренных бизнес-планом пределах, но и вырасти в цене - котировки акций компании увеличились на 15 процентов. Падение спроса на электричество энергетики компенсировали снижением затрат, аккуратным подходом к инвестициям и развитием новых направлений - например, занялись уличным освещением. Это стало возможным благодаря программе цифровой трансформации бизнеса - она рассчитана до 2024 года. Высвобождаемые ресурсы Россети Центр направила на украшение регионов присутствия. В пяти из них опоры ЛЭП превратили в яркие арт-объекты (с сохранением основной функции). На очереди Рязань, где скоро появится стилизованная опора ЛЭП в форме десантного парашюта.
Игорь Маковский: Объем технологического присоединения сохранился на доковидном уровне. Фото: Россети Центр Игорь Маковский: Объем технологического присоединения сохранился на доковидном уровне. Фото: Россети Центр
Игорь Маковский: Объем технологического присоединения сохранился на доковидном уровне. Фото: Россети Центр

В 2020 году Россия отметила 100-летие плана ГОЭЛРО. Происходящие сейчас корпоративные изменения в энергосистеме страны по значимости сравнимы с ее электрификацией, считает генеральный директор Россети Центр Игорь Маковский. Энергетика стала цифровой, клиентоориентированной и красивой.

- Одной из главных задач компании в 2020 году стала защита персонала и обеспечение непрерывного цикла работы, надежного и качественного энергоснабжения. В марте-апреле это было непросто: ситуация оказалась новой для всех, проблемы возникали скорее морально-психологического свойства. Но коллектив компании принял вызов достойно - мы достаточно хорошо проходим этот период. Вдвое снизилось число массовых отключений. На четверть сократилось время реакции на ЧП и устранения его последствий, - рассказал Маковский.

Посвященная итогам года пресс-конференция проходила в ситуационном центре компании. Сбоку за четырьмя экранами сидел диспетчер, отслеживающий ситуацию в энергосетях, табло под потолком показывало погоду в регионах, число звонков в колл-центры, аварий на сетях и направленных на их устранение бригад. Пока журналисты задавали вопросы, Россети Центр работала: часть звонков на табло перекочевывали в раздел аварий, затем в бригады, и вскоре число неполадок возвращалось к нулю.

- Объем технологического присоединения сохранился на доковидном уровне. После падения в апреле-мае спрос восстановился - причем в отдельных регионах со значительным ростом. Это было восстановление отложенного спроса, - объяснил Игорь Владимирович. - Когда мы перешли на удаленный режим работы, у нас в два раза, а кое-где и на два трети уменьшилось заявок на технологическое присоединение, на развитие сети. К концу года мы восстановили показатели прошлых лет.

В Воронеже заработала уникальная цифровая подстанция

Пандемия не повлияла на долгосрочные программы компании и достижение ее стратегических целей: уменьшение к 2024 году показателя потерь до нормативных семи процентов, роста нетарифной выручки за счет развития дополнительных услуг и удвоения производительности труда. Продолжается монтаж интеллектуальных систем учета - помимо контроля за потреблением они обеспечивают мониторинг состояния сетей. По итогам года их доля составит 18 процентов. Нетарифная выручка Россети Центр выросла на 68 процентов - она уже обогнала доходы от основной деятельности, технологического присоединения, оказавшись на втором месте после платы за передачу электроэнергии. Стратегический план Россети Центр предполагает увеличение нетарифной выручки к 2024 году до 11 миллиардов рублей.

- В этом направлении ключевой задачей для нас является организация наружного освещения, его модернизация и обслуживание. Из миллиона с лишним светоточек, технологически связанных с нашими сетями в городах и райцентрах регионов присутствия, более половины обслуживаются электромонтерами Россетей. Более 500 тысяч фонарей - это сопоставимо с объемами Москвы, - отметил глава Россети Центр.

В Курске компания открыла первый межрегиональный Центр управления сетями - из него можно руководить энергетикой сразу нескольких областей.

- Цифровизация технологических процессов не самоцель, а способ достижения тех результатов, к которым мы стремимся, - сказал Маковский. - Цифра позволяет быстро собирать и обрабатывать информацию, принимать решения. Раньше у каждого из 603 наших диспетчеров был телефон и мнемосхема, где он флажками и маркерами отмечал текущую обстановку: какая линия отключена, где находятся бригады и т. д. Сеть мы не видели вообще.

Сейчас, благодаря созданным единым центрам управления сетями, диспетчер видит состояние каждой линии и может обнаружить аварию раньше, чем о ней сообщат потребители. Общение с ними перевели в контакт-центры: белгородский обслуживает запад ЦФО, ивановский - восток и Приволжье.

Энергетики оцифровали даже утренние медосмотры сотрудников. Вместо врача их принимает автомат: измеряет температуру и давление, водителям предлагает подышать в трубочку. Без распечатки результатов обследования водителя не выпустят в рейс, а монтера - на линию.

В Воронеже заработала уникальная цифровая подстанция. Всего их построено пять, но воронежская не только собрана из отечественных комплектующих, но и гармонично вписана в окружающий ландшафт.

Визитной карточкой Россети Центр стали превращенные в арт-объекты опоры линий электропередачи. Здесь компания сочетает приятное с полезным. Преображение стальных вышек происходит во время плановой реконструкции, после чего они становятся городскими достопримечательностями, точками притяжения горожан. В Воронеже установили маяк - с намеком на колыбель русского флота, во Владимире - витязя со щитом, а обновленная и подцвеченная триколором Шуховская башня на Оке в 2021 году будет лицом всех Россетей.

- Конечно, мы несем дополнительные расходы. Но это не благотворительность, а ориентация на потребителя. Эффект колоссальный. Первую такую опору мы установили в Белгороде - на неблагоустроенной, мягко говоря, территории. Теперь там зона отдыха с набережной, озеленением и подъездными путями. В Рязани военные нас торопят: открывайте опору в виде эмблемы ВДВ. Стилизованные опоры - наш своеобразный знак качества.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Курская область Курск

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