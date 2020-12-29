Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд

Как сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, москвичам, которые сделали прививку от коронавируса, разблокируют социальные карты, дающие право на льготный проезд на общественном транспорте. Мэр пишет:

- Мне часто задают вопрос, освобождает ли вакцинация от ограничений, установленных в рамках борьбы с распространением COVID-19?

И отвечает на этот вопрос:

- Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других. Поэтому люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни.

В качестве первого шага - москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.