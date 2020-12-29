Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Тепло и мокро будет в Москве 31 декабря и 1 января. Об этом сообщила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Погоду в новогоднюю ночь в столичном регионе трудно будет назвать новогодней, рассказала она порталу RT. Днем 31 декабря и 1 января в среднем будет плюс 1, ночью температура опустится до слабоотрицательных значений. 1 января очень вероятны осадки - дождь, чередующийся с мокрым снегом.

Напомним, ранее метеорологи не исключали выпадение в столичном регионе новогоднего ледяного дождя, но при той температуре, что прогнозируется сейчас, ледяной дождь маловероятен.