Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Москва находится на пике коронавирусной заболеваемости. Как заявил в интервью "Первому каналу" мэр Сергей Собянин, на амбулаторном и стационарном лечении сейчас находятся около 130 тысяч человек.

"Таких значений не было за весь период пандемии", - подчеркнул Сергей Собянин. Городская система после весеннего периода была готова к такому сценарию, добавил мэр. "Было подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием. Сделан запас защитных средств и лекарств", - сказал глава города.

Ранее Сергей Собянин заявил, что вакцинацию от коронавируса прошли уже 50 тысяч человек. Система прививочных пунктов справляется с таким потоком.