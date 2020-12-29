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29.12.2020 11:27

Маршрут перестроен

Ярославская власть собирает отзывы горожан о транспортной реформе
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 295(8349)
Реформировать маршрутную сеть городского пассажирского транспорта Ярославля власть обещает с учетом мнения горожан.

Напомним, жители древнего города на Волге крайне негативно отнеслись к планам мэрии по реорганизации маршрутной сети общественного транспорта и даже создали петицию против плохо продуманных, на их взгляд, действий реформаторов, которую к концу минувшей недели подписали уже более 3,7 тысячи человек. О том, какой взрыв эмоций у населения вызвала новость о грядущей транспортной революции, говорит и тот факт, что за короткое время вопрос обсуждался и на профильном комитете Ярославской облдумы, и в муниципалитете, и в мэрии на заседании рабочей группы по транспорту.

Фото: Ирина Штольба
Почему жителей Ярославля не устроила транспортная реформа от мэрии

На последнем, в частности, подчеркивалось, что в основу всех запланированных изменений лег анализ состояния ярославского общественного транспорта, полтора года проводившийся научно-исследовательским и проектным институтом городского транспорта ГБУ "МосТрансПроект". По словам советника директора института Сергея Саакяна, целью работы была выработка предложений и рекомендаций по оптимизации сети, способных принести экономический эффект при сохранении качества обслуживании пассажиров.

- На город мы смотрели достаточно пристально, - рассказал Саакян. - Были проанализированы провозная способность всех маршрутов, пассажиропотоки по всем направлениям, остановкам и транспортным средствам, скорости движения, сделан анализ мест притяжения горожан, в том числе рабочих мест. В ходе социсследования изучена существующая и перспективная потребность населения и предложены подходы к формированию новой маршрутной сети. Работа была проведена большая, и все это собрано в виде единой базы и передано заказчику - областному департаменту транспорта.

Представитель столичного НИИ заверил, что у них не было "абсолютно никакого желания сделать что-то хуже для пассажиров, интересы которых учитывались в приоритетном порядке". Упор делался на сохранении существующих транспортных связей, снижении коэффициента дублирования маршрутной сети и увеличении количества автобусов большого класса там, где это возможно.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Однако если будущий переход транспорта с нерегулируемого тарифа на регулируемый (профильным облдепартаментом и мэрией) протестов у горожан не вызвал, то вот реакцией на саму схему движения транспорта, которая должна заработать с середины июля 2021 года, был коллективный взрыв негодования: многие не нашли в ней привычных маршрутов или увидели, что они проложены крайне неудобно. Кроме того, выяснилось, что большинство так называемых сквозных маршрутов, когда пассажиры добирались без пересадки из одного района города в другой, будут заменены маршрутами с пересадкой по бесплатному пересадочному тарифу.

По заверению представителей мэрии, городская власть от критических высказываний не отмахивается, а, наоборот, анализирует их, что позволяет надеяться на принятие компромиссных решений.

- Мы по разным каналам собираем отзывы жителей города, систематизируем информацию и наиболее обоснованные предложения будем учитывать при дальнейшем внедрении новой маршрутной сети, - заявил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. - У нас много активных жителей, которые высказывают свои идеи и даже предлагают проекты по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. Поэтому в данном направлении обязательно нужно двигаться.

Комментарий

Алексей Кирьянов, заместитель начальника Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Ространснадзора:

- Федеральный закон об организации регулярных пассажирских перевозок обязывает органы исполнительной власти и местного самоуправления организовывать перевозки по регулируемому тарифу. Наряду с такими перевозками могут быть организованы перевозки по нерегулируемому тарифу. Однозначно в приоритете должен быть регулируемый тариф в целях соблюдения прав граждан, в том числе льготных категорий. Кроме того, мы за исключение дублирования маршрутов, поскольку оно приводит к гонкам за пассажирами и созданию аварийных ситуаций.

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