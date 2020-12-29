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29.12.2020 19:00

В 2020 году НВ АЭС выработает 26 млрд 800 млн кВт/ч электроэнергии

По прогнозу годовой объем выработки электроэнергии Нововоронежской АЭС составит 26 млрд 800 млн кВт/ч электроэнергии. Это на 2,1% (550 млн кВт/ч) превышает задание Федеральной антимонопольной службы и составляет около 12,5% от выработки всех АЭС России.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В настоящее время Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает Воронежскую область электроэнергией, снабжает электричеством более 20 крупных предприятий и 2,5 миллиона жителей региона.

В 2020 году на Нововоронежской АЭС активно велась научно-исследовательская работа. Инновационный энергоблок № 6 стал площадкой для изучения учеными из Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) свойств частицы нейтрино. НВ АЭС получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока № 6 в 18-месячном топливном цикле. Также был успешно реализован проект по проверке работы энергоблока № 6 в режиме маневрирования мощностью или режиме слежения за нагрузкой.

Сейчас на Нововоронежской АЭС работает 15 кандидатов технических наук. А в сентябре директор атомной станции Владимир Поваров успешно защитил диссертацию на соискание научного звания доктора технических наук.

Фото: Виталий Безруких/РИА Новости
В Нововоронеже подписано соглашение о расширении развития спорта

В год 75-летия атомной промышленности нововоронежские атомщики выпустили книгу "Системы безопасности АЭС-2006". В ней собрана уникальная информация, полученная эксплуатационным персоналом в ходе пуска инновационных энергоблоков поколения "3+". Книга представляет большую ценность для студентов, российских специалистов, а также зарубежных атомщиков, которые активно интересуются проектами Госкорпорации "Росатом" по строительству АЭС с ВВЭР-1200.

Работники Нововоронежской АЭС успешно выступили на V отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2020, получив 5 наград высшего класса - 1 "золото", 3 "серебра" и 1 "бронзу".

Не осталась без внимания атомщиков еще одна юбилейная дата - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Нововоронежская АЭС и Концерн "Росэнергоатом" помогли с реконструкцией одного из главных символов города - памятного мемориала "Звезды Славы", расположенного на набережной, где в годы войны проходила линия обороны 141-й стрелковой дивизии.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на базе Клинической больницы № 33 г. Нововоронежа при поддержке Концерна "Росэнергоатом" и Нововоронежской АЭС заработала новая ПЦР-лаборатория мощностью 200 исследований в смену. Атомщики оказали помощь в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты, транспортом, в организации резервного коечного фонда на 60 мест для больных ковидом, ремонте аппаратов КТ и МРТ. Выделено 6 млн рублей на приобретение машин спецтранспорта.

Фото: Нововоронежская АЭС
НВ АЭС досрочно выполнила годовое задание по выработке электроэнергии

Стоит отметить, что в декабре 2020 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией "Росатом" и Правительством Воронежской области сдан в опытную эксплуатацию новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном "АтомАрена".

Также 15 декабря 2020 года был подписан протокол с перечнем мероприятий на 2021 год, которые будут проводиться в рамках Соглашения. В следующем году на развитие Нововоронежа будет выделено 498 млн рублей.

Тогда же было подписано Соглашение о начале реализации в Воронежской области проекта "Эффективный регион". Команда Бережливого офиса, в которую вошли восемь работников Нововоронежской АЭС, поделится с воронежскими предприятиями и организациями лучшими практиками Производственной системы Росатома. Приоритетные направления, которые планируют улучшить атомщики в течение ближайших трех лет, - ЖКХ, здравоохранение, образование, муниципальное управление, промышленность, социальная защита, занятость населения, пассажирские перевозки.

В этом году в Нововоронеже состоялось открытие приемной Общественного совета Госкорпорации "Росатом", которая стала еще одним каналом коммуникации между общественными организациями, гражданами, руководством территорий и Росатомом.

"Главные задачи Нововоронежской АЭС на 2021 год - выполнение обязательств по выработке электроэнергии, безопасная работа всех энергоблоков, дальнейшая реализация программ модернизации оборудования, сохранение здоровья персонала", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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