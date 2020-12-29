Как сделать продуктовую корзину потяжелее и подешевле? Введение фиксированных цен на сахар и подсолнечное масло не только обрадовало потребителей, но и заставило обратить внимание на другие товары. Можно ли снизить цены на молоко, мясо, яйца, овощи? Производители продовольствия отмечают, что при определенных условиях это возможно. В частности, по мнению представителей бизнеса, в этой сфере не помешали бы элементы госрегулирования - в том числе, конечно, и господдержки.

Ритейлеры подложили свинью

Мясная столица России - Белгородчина - сегодня производит свыше 1,7 миллиона тонн этой продукции. Значительную часть в ее объеме занимает свинина, и ее цена пока считается вполне приемлемой для рядового покупателя. Однако сами свиноводы бьют тревогу. Председатель совета директоров белгородской Ассоциации производителей свинины Василий Золотухин отмечает, что впервые за 30 лет страна вышла на самообеспеченность этим видом мяса. Добавленная стоимость тоже растет, ведь целевая аудитория старается приобретать уже готовые мясные продукты, и агрохолдинги, чувствуя этот тренд, наращивают мощности переработки мяса в колбасные изделия, полуфабрикаты и деликатесы. Однако и это не спасает ситуацию, в которой они оказались.

Потребление внутри страны планомерно достигает пика, так что производить продукт только для внутреннего рынка попросту нецелесообразно. Наращивать экспорт - задача для свиноводов непростая, но выполнимая. Белгородская свинина уже прекрасно зарекомендовала себя за рубежом и постепенно осваивает новые рынки, например вьетнамский и африканский. Только вот снижать цены внутри страны это все равно не позволяет.

Главным препятствием для этого производители называют упрямство торговых сетей. Василий Золотухин вспоминает, как несколько лет назад белгородским мясным продуктам было отдано до половины полок в местных супермаркетах. Но, по словам главы ассоциации, их сразу начали оттуда выдавливать.

Как правило, именно федеральные ритейлеры выкупают или берут в аренду помещения бывших муниципальных магазинов. Зачастую получают здания по бросовым ценам. Но потом, несмотря на развитое производство тех или иных продуктов на территории региона присутствия, на полки завозится товар из-за границы области.

- Я теперь часть вспоминаю кризисы 2008 и 2014 годов, - говорит Золотухин. - Тогда правительство жестко требовало, чтобы продукция местных производителей максимально присутствовала на полках магазинов. Только со временем это все сошло на нет.

Другой вопрос - наценка торговых сетей. Порой она доходит до ста процентов на отдельные товары. Это тоже невыгодно производителю: из-за завышенной цены покупатели перестают обращать внимание на товар.

Все эти тревоги Василий Золотухин перечислил на совещании с врио главы региона Вячеславом Гладковым и попросил власть повлиять на сферу торговли: отрегулировать систему так, чтобы товарам местных производителей выделили место. Вариант - открыть специализированные магазины в районных центрах.

Витамин для отрасли

Как отмечают производители продуктов питания, на себестоимость того же мяса, молока и яиц влияют самые разные факторы. Так, глава белгородского завода премиксов Алексей Балановский, напомнив, что возглавляемое им предприятие насыщает рынок незаменимой для откорма животных аминокислотой - лизином, отметил, что нужно стимулировать строительство предприятий, которые займутся выпуском других аминокислот и витаминов. Пока производители премиксов вынуждены закупать некоторые из них за рубежом. Весной, когда из-за пандемии поставки сначала прекратились, а затем продукция выросла в цене, отрасли пришлось несладко.

Генеральный директор Группы компаний "Лето" Алексей Зеленков, в свою очередь, заявил о том, что нужно позаботиться о производителях куриных яиц. По его словам, сейчас, когда отрасли угрожает птичий грипп, важно оградить птицеводческие предприятия прежде всего от заноса инфекции с личных подворий, куда вирусу проникнуть легче всего.

Высокие торговые наценки невыгодны и производителю: покупатели перестают обращать внимание на товар

- В Америке, к примеру, содержание кур регламентируется очень жестко, - отметил он и предложил пересмотреть требования к ЛПХ в части условий для домашней птицы. Ведь сейчас куры зачастую находятся на свободном выгуле, едят из одной кормушки с перелетными птицами.

Однако за чей счет это делать - большой вопрос. Те же производители свинины, как только в регионе зафиксировали первую вспышку африканской чумы свиней, за свой счет выкупили поголовье из подворных хозяйств, параллельно вложившись еще и в системы безопасности для своих агрохолдингов.

- Тогда мы 130 миллионов рублей потратили на выкуп поголовья, - напомнил Василий Золотухин.

Своя ниша для малых

Не только крупные, но и мелкие игроки этого рынка продолжают искать способы снижения себестоимости и расширять географию сбыта.

Фермер Бадирша Шаюсопов одним из направлений своего бизнеса сделал молочный кооператив.

- Пока все хорошо, - делает он вывод. - Это при том, что коровы у нас не породистые, а обычные, некоторых мы выкупили у людей, которые уже состарились и не могут больше за скотиной ухаживать. Хотели продать на мясо. Но я так считаю: если корова дает хотя бы пять литров за раз, пусть живет.

На мясо идут бычки от дойного стада, причем выращивают их селяне, которым Шаюсуповы предлагают этих телят. Выгодно всем, в том числе покупателям мяса, шашлыка и деликатесов, а теперь еще и сыров, сметаны, творога.

- Для торговли у нас свои магазины, - рассказывает фермер. - Есть и оптовое предложение: там и на 300 рублей можно много чего набрать.

Но даже в такой ситуации фермерскому коллективу не помешала бы поддержка власти. Бадирша Шаюсупов попросил помочь с приобретением трактора и земли.

- Будем сами корма для коров выращивать. А то пока они много прибыли от молока съедают сами, - с улыбкой говорит предприниматель.

Обороты фермерского хозяйства, кооператива, конечно, не сравнить с аналогичными показателями агропромышленных холдингов. Только потребности у них одинаковы: создать условия для роста и приблизить продукты к рядовому покупателю.