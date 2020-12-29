В Москве расширен список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19

В столице еще более расширен перечень категорий горожан, которые могут сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге. Он написал:

- С завтрашнего дня открывается запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Прививка студентов младше 18 лет невозможна, т.к. использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России.

Кроме того, сделать прививку от Covid-19 смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.

"Разумеется, если к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины", - подчеркивает глава города.