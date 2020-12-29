В Нововоронеже подписано соглашение о расширении развития спорта

В Нововоронеже прошло рабочее совещание руководства Нововоронежской АЭС, Центра спортивной подготовки "Динамо-Росатом" и Департамента по физической культуре и спорту Воронежской области.

На совещании обсуждались вопросы развития спорта в городе атомщиков и использование спортивной базы атомграда.

"Наши спортивные объекты построены с душой и любовью к людям, живущим в Нововоронеже. Создан полноценный спортивный кластер, благодаря чему каждый третий работник атомной станции занимается тем или иным видом спорта. Сейчас стоит вопрос рационального, разумного использования этих сооружений", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Генеральный директор центра спортивной подготовки "Динамо-Росатом", судья международной категории Сергей Фомин рассказал о пятилетних итогах реализации и путях развития комплексной социально-спортивной программы "Планета баскетбола - оранжевый атом". Также Сергей Геннадьевич предложил план развития комплексных спортивных программ в городе-спутнике Нововоронежской АЭС, включающий организацию и проведение спортивных соревнований, праздников и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней.

Также участники отдельно обсудили перспективы развития киберспорта, и создание на базе Нововоронежского политехнического колледжа (Филиала НИЯУ МИФИ) "Спортивного дома МИФИ".

Итогом заседания стало подписание Соглашения между ЦСП "Динамо-Росатом" и Департаментом по физической культуре и спорту Воронежской области о расширении программы развития спорта в регионе присутствия Нововоронежской АЭС.

"Нововоронеж - самый обеспеченный спортивными объектами муниципалитет в Воронежской области. Еще 10 лет назад этот город занимал первое место в регионе по количеству наркозависимых, но благодаря огромной совместной работе, которую провели ГК "Росатом", руководство Нововорожской АЭС и Правительство области, ситуацию удалось в корне переломить. Теперь наши дети занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни", - отметил на заседании руководитель Департамента по физической культуре и спорту Воронежской области Владимир Кадурин.

С 2012 года в рамках Соглашения, заключенного между ГК "Росатом" и Правительством Воронежской области в Нововоронеже построены многофункциональный спортивный комплекс "Старт", Центр боевых искусств, ледовая арена "Остальная", завершается сооружения спортивного комплекса с бассейном "АтомАрена". Благодаря ЦСП "Динамо-Росатом" в городе атомщиков появился уникальный баскетбольный стадион с современным шведским покрытием, удобными раздевалками, всем необходимым оборудованием и антивандальными трибунами для болельщиков на 500 мест.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.