Власти Москвы продлили зимние каникулы в школах

Зимние каникулы в школах Москвы будут продлены на неделю, до 17 января. Соответствующий указ во вторник подписал мэр Сергей Собянин.

Такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в декабре. "Количество госпитализаций растет три недели подряд, - констатировал в своем блоге Сергей Собянин. - В некоторые дни этот показатель приближался к 2 тысячам. Это, конечно, вселяет большую тревогу".

Власти города возлагают надежду на спад заболеваемости в течение новогодних праздников, особенно эффективным должно стать продление каникул. Оно распространяется на все городские школы, колледжи, спортсекции и учреждения дополнительного профессионального образования. Аналогичные решения власти предлагают принять и частным организациям.