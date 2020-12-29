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29.12.2020 / 18:13
Текст: Сергей Бабкин

Власти Москвы продлили зимние каникулы в школах

Фото: iStock
Фото: iStock
Зимние каникулы в школах Москвы будут продлены на неделю, до 17 января. Соответствующий указ во вторник подписал мэр Сергей Собянин.
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Такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в декабре. "Количество госпитализаций растет три недели подряд, - констатировал в своем блоге Сергей Собянин. - В некоторые дни этот показатель приближался к 2 тысячам. Это, конечно, вселяет большую тревогу".

Власти города возлагают надежду на спад заболеваемости в течение новогодних праздников, особенно эффективным должно стать продление каникул. Оно распространяется на все городские школы, колледжи, спортсекции и учреждения дополнительного профессионального образования. Аналогичные решения власти предлагают принять и частным организациям.

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