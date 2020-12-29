Возле станции МЦД-2 "Печатники" благоустроили территорию

Площадь у метро, удобные тротуары и уютный сквер появились возле станции МЦД-2 "Печатники" в рамках благоустройства, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы.

"В этом году в зону благоустройства вошла улица Шоссейная, работы на ней завершены, в следующем году мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции будут продолжены на улице Гурьянова", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, ранее дорога к станции была не очень удобной - плохие тротуары, которые местами отсутствовали, недостаточное освещение.

"С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей", - подчеркнул заместитель мэра.

В рамках благоустройства привели в порядок тротуары - их расширили, заменили асфальтобетонное покрытие, отделили от проезжей части бордюрным камнем. В местах так называемых "народных троп" были обустроены дорожки, а для удобства пешеходов в зоне метро "Печатники" сделали большую площадь", перечисляет Петр Бирюков.

Для пассажиров общественного транспорта на прилегающей к станции территории установили два современных остановочных павильона. В них можно укрыться от непогоды и зарядить мобильные телефоны. В ходе благоустройства также обновили одно из любимых мест жителей Печатников - сквер возле дома № 11 по Шоссейной улице. Там заменили бетонной плиткой старое покрытие и установили новые фонари с энергосберегающими лампами.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что полностью завершить работы по благоустройству территории, прилегающей к станции "Печатники", планируется к ее вводу в эксплуатацию в 2021 году.