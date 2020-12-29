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29.12.2020 11:56

Обогнали инфляцию

Зарплаты в крупных городах ЦФО выросли вопреки коронакризису
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 295(8349)
По сравнению с прошлым годом жители Центральной России стали зарабатывать больше. Об этом говорит статистика за третий квартал, которую проанализировали в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Крупные областные центры ЦФО попали в группу городов, где средняя зарплата после вычета подоходного налога оказалась на две-три тысячи рублей выше, чем в 2019-м. Самую скромную прибавку - всего 630 рублей - получили липчане.

Фото: iStock
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В исследовании учитывались данные о начислениях работникам средних и крупных предприятий в 50 городах страны. Наибольший рост зарплат был зафиксирован в Севастополе - на 17,5 процента с учетом инфляции. В Москве он составил 5,5 процента, но в абсолютном выражении это довольно-таки круглая для большинства россиян сумма - 8160 рублей. Реальная зарплата сократилась лишь в Липецке - на 2,2 процента. В остальных городах доходы граждан обогнали в росте потребительские цены (где прибавка варьировалась от 2,65 до пяти процентов).

Так, в Воронеже средняя зарплата с учетом инфляции увеличилась на 3,5 процента (до 38,4 тысячи), почти такая же динамика наблюдалась в Ярославле и Брянске, где типичный житель, по версии Росстата, получает около 39,6 и 33,7 тысячи рублей соответственно.

- Рост зарплат в период пандемии в основном пришелся на госсектор и крупные компании в больших городах. Официально снизить "белые" зарплаты не так просто. Тем не менее даже многие финансово устойчивые организации урезали своим сотрудникам рабочие часы. Поэтому при анализе необходимо учитывать, что сумма средней зарплаты исчисляется для одной полной ставки. То есть, к примеру, одна зарплата в статистике предприятий может распределяться между двумя сотрудниками, работающими на полставки, - пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Фото: iStock
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Заработки же на небольших предприятиях, особенно в сфере услуг, обвалились - в связи с простоем, закрытием или ограничением работы. Особенно серьезно пострадали люди, занятые в неформальном секторе экономики, поскольку им могли снижать выплаты по усмотрению нанимателя. А претендовать на господдержку такие фирмы и их работники не могли.

- В связи с этим жители небольших городов (за исключением тех, кто трудится на стабильных крупных предприятиях) и сельской местности, где доля неформального сектора обычно высока, наиболее остро ощутили экономические последствия пандемии, - заключила Трубникова. - Ущерб от коронакризиса рассредоточен по рынку труда неравномерно и существенно разнится в зависимости от территории и профессиональной сферы. Крайне тяжело пришлось низкооплачиваемым работникам, в особенности тем, кто не мог трудиться удаленно.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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