Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на семь километров

В Камчатском крае во вторник вулкан Шивелуч выбросил семикилометровый столб пепла, шлейф распространился на 50 километров в западном направлении от исполина.

Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Для авиации установлен оранжевый код безопасности. Пепел может затронуть международные и низколетящие самолеты.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.