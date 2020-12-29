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29.12.2020 23:14
Рубрика: Экономика

Механизм снижения энерготарифов в ДФО сохранили до 2028 года

Текст: Сергей Тихонов

Механизм выравнивания цен на электричество на Дальнем Востоке до среднероссийских сохранится до 2028 года. Но для некоторых групп потребителей постепенное увеличение энергоцен начнется с 2022 года.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Продлится действие механизма до 2028 года для мелких и средних оптовых потребителей электроэнергии в ДФО, а также компаний, реализующих проекты с использованием мер государственной поддержки. Это касается более 20 тысяч организаций с объемом потребления более 3,5 млрд киловатт-часов в год.

Как "РГ" пояснили в пресс-службе Минвостокразвития, выравнивание тарифов уже стало стимулом для инвестиционной активности на Дальнем Востоке. С 2017 года в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) создано более 13 тысяч новых предприятий и более 31 тысячи рабочих мест.

При этом, начиная с 2022 года, для отдельных групп потребителей ДФО предусматривается поэтапное доведение цен на электрическую энергию до экономически обоснованных: за 5 лет - для бюджетных организаций и предприятий ЖКХ, за 3 года - для предприятий ТЭК и крупных промышленных потребителей в сфере добычи драгоценных металлов и драгоценных камней.

Эта мера позволит снизить нагрузку на промышленных потребителей электроэнергии в других частях страны, за счет которых финансируется действие механизма. Механизм перекрестного субсидирования работал с 2017 года и привел к дополнительным платежам коммерческих потребителей европейской части страны, на Урале и в Сибири за четыре года в размере 128,7 млрд рублей.

Снижение субсидирования энергоцен в ДФО поможет другим регионам

"Поэтапное, в течение пяти лет, доведение цен на электрическую энергию для некоторых групп потребителей до экономически обоснованных в ДФО позволит соответственно снижать нагрузку на потребителей в других регионах. В 2027 году она уменьшится на 17-18 млрд рублей. В сегодняшних ценах на электроэнергию - с около 38 млрд рублей в 2021 году до 20 млрд рублей в 2027 году", - сказал заместитель министра энергетики Павел Сниккарс.

В пресс-службе Минэнерго "РГ" также особо подчеркнули, что действующий механизм выравнивания энергоцен, как и его постепенная отмена, никак не затрагивает население, которое всегда оплачивает электроэнергию по установленным тарифам.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика ДФО Регулирование энерготарифов

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