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29.12.2020 10:25
Рубрика: Спорт

В финале Кубка России по баскетболу сыграют сахалинцы и клуб из Ревды

Текст: Илья Трисвятский
Определился состав финальной пары розыгрыша Кубка страны среди мужских команд, проводимый под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Трофей оспорят "Восток-65" (Сахалин) и клуб из города Ревда Свердловской области "Темп-СУМЗ-УГМК".
В ответном матче полуфинала БК "Самара" - "Темп-СУМЗ-УГМК" зафиксирована… ничья. Фото: <a href="https://bcsamara.com/" rel="nofollow" target="_blank">БК "Самара"</a> В ответном матче полуфинала БК "Самара" - "Темп-СУМЗ-УГМК" зафиксирована… ничья. Фото: <a href="https://bcsamara.com/" rel="nofollow" target="_blank">БК "Самара"</a>
В ответном матче полуфинала БК "Самара" - "Темп-СУМЗ-УГМК" зафиксирована… ничья. Фото: БК "Самара"

Полуфиналы представляли собой двухматчевые противостояния. Особенно интересными получили матчи между баскетболистами из Ревды и прошлогодним обладателем приза, лидером первого дивизиона Суперлиги БК "Самара". Сначала "Темп-СУМЗ-УГМК" у себя дома взял верх со счетом 88:87, а в ответной встрече зафиксирована… ничья (81:81). В принципе, официальные правила баскетбола не допускают ничейного исхода, в случае равенства сил в основное время назначается пятиминутный овертайм для выявления сильнейшего, однако для подобного, кубкового формата, сделано исключение.

Фото: VTB league
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Самарцы у себя дома перед большим перерывом лидировали с разницей в 8 очков (40:32) и, казалось, что фаворит в итоге возьмет верх. Однако третью четверть гости провели ударно, выиграв эту десятиминутку 31:19. За 23 секунды до завершения основного времени после точного дальнего попадания волжанина Антона Глазунова хозяева повели 81:79. Но в ответной атаке ревдинцев самарцы сфолили на Максиме Колюшкине, и тот хладнокровно реализовал оба штрафных - 81:81. Ничья, означавшая победу по сумме двух встреч команды "Темп-СУМЗ-УГМК".

Лучшими бомбардирами матча стали: БК "Самара" - Александр Винник (15), Антон Глазунов (14), Владимир Пичкуров (13), Максим Дыбовский (12); "Темп-СУМЗ-УГМК" - Максим Колюшкин (19), Виктор Заряжко (16), Илья Карпенков (11).

- Думаю, зрителям, собравшимся в зале, игра понравилась, - считает наставник "Темп-СУМЗ-УГМК" Алексей Лобанов. - Приятно играть при болельщиках, пусть и при чужих. Хотя я знаю, что и за нашу команду переживали. Мои парни провели хорошую работу, не дрогнули, не сломались. Мы действовали больше от защиты, постарались сыграть по лидерам "Самары". У нас это получилось.

Главный тренер БК "Самара" Игорь Грачев сразу посетовал на упущенное преимущество: "Мы вели 10 очков, и потеряли нить игры, дали сопернику поверить в себя. Два незабитых броска из-под кольца... При ровной игре, когда равный соперник, когда все заточено на результат - таких ошибок быть не должно. Мы же совершили столько ошибок, что выиграть могли бы чудом. Хотя у нас имелся шанс, мы совершили последний в матче бросок. Мне не понравилось, что, начиная проигрывать, мы сникаем, а потом каким-то чудом, сверхбросками начинаем доставать. Нет стержня команды, нет способности добить соперника. Отдаем лидерство: нате, берите, а мы потом постараемся вас обыграть. В концовке же везет сильнейшему".

В другой полуфинальной паре драматургия борьбы получилась несколько иного рода. "Восток-65" из Южно-Сахалинска у себя дома сумел отыграть дефицит в 10 очков (73:83), полученный после гостевой встречи в Ижевске против местной команды "Купол-Родники" -101:86. Хотя для этого потребовалось провести аж два овертайма. Дело в том, что по итогам основного времени, то есть четырех десятиминуток счет был 72:62 в пользу сахалинцев. А это - ничья по сумме двух игр. В конце концов, все решилось только во второй дополнительной пятиминутке.

Фото: Пресс-служба Единой лиги
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В составе хозяев отличились Александр Гаврилов (25 очков + 11 подборов), Александр Семенюк (17), игрок сборной России Никита Балашов (17), Кирилл Ситник (16); самыми результативными у ижевцев стали Антон Саяпин (22) и Андрей Матеюнас (18).

Финал "Темп-СУМЗ-УГМК" - "Восток-65" пройдет из двух матчей. Российская федерация баскетбола определит даты игр позднее. Третье место оспорят "Купол-Родники" и БК "Самара". Отметим, что клуб из Ревды выступал в финале в прошлом году, когда уступил "Самаре", а вот сахалинцы уже добились своего высшего достижения в Кубке страны.

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