В Хабаровском крае продлили часы работы общепита на новогодние праздники

В Хабаровском крае продлили время работы кафе, ресторанов и ночных клубов на новогодних каникулах. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 31 декабря все заведения смогут работать до часу ночи, а с 1 по 10 января с пяти часов утра до полуночи.

"Мы это сделали, идя навстречу пожеланиям предпринимательского сообщества и всем жителям края", - написал глава региона.

Напомним, что ранее заведения общепита могли работать только до 23 часов из-за ограничений, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 34068 случаев COVID-19. 200 человек скончались.