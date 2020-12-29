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29.12.2020 08:47
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае продлили часы работы общепита на новогодние праздники

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае продлили время работы кафе, ресторанов и ночных клубов на новогодних каникулах. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Фото: iStock
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Он отметил, что 31 декабря все заведения смогут работать до часу ночи, а с 1 по 10 января с пяти часов утра до полуночи.

"Мы это сделали, идя навстречу пожеланиям предпринимательского сообщества и всем жителям края", - написал глава региона.

Напомним, что ранее заведения общепита могли работать только до 23 часов из-за ограничений, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 34068 случаев COVID-19. 200 человек скончались.

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