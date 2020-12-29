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29.12.2020 05:01
Рубрика: Происшествия

В Забайкальском крае сошли с рельсов 29 вагонов

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае в понедельник вечером сошли с рельсов 29 вагонов грузового поезда. Авария произошла на перегоне Кислый Ключ - Артеюшка.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Под Новосибирском с рельсов сошли вагоны грузового поезда

В результате ЧП нарушен габарит соседнего пути, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Были задержаны два пассажирских поезда Москва-Владивосток и Чита-Благовещенск. Сейчас они уже отправлены по маршрутам следования.

Как сообщает региональное управление МЧС, в результате схода вагонов пострадавших нет. Повреждено около километра пути.

Движение по одному пути восстановлены, на месте происшествия работают более 300 человек и два ремонтных поезда.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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