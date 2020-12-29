В Забайкальском крае сошли с рельсов 29 вагонов

В Забайкальском крае в понедельник вечером сошли с рельсов 29 вагонов грузового поезда. Авария произошла на перегоне Кислый Ключ - Артеюшка.

В результате ЧП нарушен габарит соседнего пути, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Были задержаны два пассажирских поезда Москва-Владивосток и Чита-Благовещенск. Сейчас они уже отправлены по маршрутам следования.

Как сообщает региональное управление МЧС, в результате схода вагонов пострадавших нет. Повреждено около километра пути.

Движение по одному пути восстановлены, на месте происшествия работают более 300 человек и два ремонтных поезда.