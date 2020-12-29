Во Владивостоке ледяной циклон повредил более 40 тысяч деревьев

Почти 41 тысяча деревьев пострадала во Владивостоке в результате ноябрьского ледяного дождя, сообщается на сайте мэрии.

Предстоящей весной в городе начнут восстанавливать зеленые насаждения.

"Мы до сих пор не полностью оценили ущерб, есть лишь общие цифры. В скверах пострадало примерно 5800 деревьев, на улицах Владивостока и вдоль дорог - около 35 тысяч. Но нужны точные данные", - говорит глава города Олег Гуменюк.

Предполагается, что в течение месяца информация будет более точная, в этой работе мэрии помогут специалисты Ботанического сада ДВО РАН.

По словам руководитель отдела развития Ботанического сада Ирины Крестовой, прорабатывается методика оценки ущерба. Возможно, специалисты будут пользоваться снимками с воздуха, в отдельных случаях - выезжать на места.

Помочь в закупке саженцев вызвались представители бизнеса и одного из банков.

Справка "РГ"

18-20 ноября на южные районы края обрушился циклон, который принес с собой дождь, снег, штормовой ветер. Без энергоснабжения в 73 населенных пунктах остались около 180 тысяч человек, без тепла - 48 тысяч человек, без водоснабжения - 71 тысяча человек. Региональный режим ЧС был введен 20 ноября, развернута работа оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Артеме и Владивостоке. На сегодняшний день ситуация нормализована.