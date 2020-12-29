Житель Комсомольска осужден за вылов осетра на 84 млн рублей

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес приговор бывшему горожанину, который организовал преступную группу, незаконно ловившую осетровых.

Суд установил, что с мая 2017-го по сентябрь 2019 года мужчина занимался незаконным промыслом краснокнижной рыбы. Он создал ОПГ, участниками которой стали четверо его знакомых. Он обеспечил их жильем, современными катерами, транспортом и средствами связи.

Незаконный вылов вели в Ульчском районе Хабаровского края. Добычу - осетров и калугу - разделывали, икру пересылали в Комсомольск.

"Изъято около 400 килограммов икры и практически четыре тонны частей осетра. Ущерб, причиненный РФ в результате деятельности организованной преступной группы, превысил 84 миллиона рублей", - цитирует "Интерфакс" сообщение Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд приговорил организатора к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С него взыскана вся сумма ущерба - на имущество наложен арест.

Уголовные дела в отношении других участников все еще рассматриваются в суде.