По данным Национального банка по Республике Башкортостан, на 1 ноября 2020 года задолженность жителей региона банкам выросла более чем на 12 процентов по сравнению с январем и превысила 540 миллиардов рублей. Не все заемщики сумели справиться с финансовыми обязательствами и подали на банкротство.

Личное

Как сообщили в Росреестре по Республике Башкортостан, количество граждан, признанных банкротами в судебном порядке, выросло на 42 процента. За девять месяцев инициировано 3342 процедуры банкротства, в том числе по 3274 делам применена реализация имущества, в отношении 68-ми - реструктуризация долгов.

Возможность легально объявить себя несостоятельным появилась у россиян ровно пять лет назад. Но, как рассказал депутат Госдумы РФ Михаил Бугера, практика применения ФЗ-127, а точнее главы о банкротстве граждан, показала, что он нуждается в совершенствовании.

- Когда при комитете Госдумы РФ создали рабочую группу по совершенствованию законодательства о банкротстве, я ее возглавил, - рассказал депутат. - На мой взгляд, то, что сделано для граждан - явный прорыв, потому что законодательно банкротство физлиц не было никак закреплено. А ведь это благо, когда гражданин, отягощенный задолженностью по кредитам, ЖКУ, перед другими людьми обнуляется в экономическом смысле. И через некоторое время может вступать в экономические отношения с чистого листа. Но без квалифицированного юридического сопровождения обычному гражданину не обойтись, а когда он узнавал, во сколько это обойдется, то вообще не предпринимал никаких шагов. Мы усовершенствовали закон в плане упрощения и удешевления процедуры. 1 сентября вступили в силу поправки о внесудебной процедуре банкротства граждан. Здесь тоже есть ограничения. Иначе появляется соблазн злоупотребить своим правом.

Должник может объявить себя банкротом без участия суда и финансового управляющего, если имеет непогашенный долг от 50 тысяч до полумиллиона рублей без учета неустойки и процентов за просрочку платежа. Также в отношении него должно быть окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю и не возбуждено новое. После подачи заявления в МФЦ прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, процентов по всем обязательствам, кроме долгов по алиментам, возмещению морального вреда, по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Внесудебное банкротство длится полгода, а потом задолженность перед кредиторами признается безнадежной.

По информации МФЦ, с такими заявлениями уже обратились 163 человека. Правда, не все соответствуют критериям, поэтому возбуждены только 26 процедур банкротства, 38 получили отказ, 99 заявлений возвращено.

Корпоративное

Картина банкротства юрлиц в 2020 году оказалась несколько смазанной из-за правительственного моратория на период пандемии.

- В 1990-е годы банкротство юрлиц превратилось в узаконенную форму рейдерства. Сейчас все происходит через судебные процедуры, но экономическая суть не изменилась, - считает Михаил Бугера. - Неэффективный собственник загоняет предприятие в долги, оно не может рассчитываться по обязательствам. Рейдер внедряет в управление своего человека, который, вместо того чтобы эффективно управлять, доводит до конкурсной процедуры и распродает все по частям, забирая самые лакомые куски: землю, здания или оборудование. Процент удовлетворения требований кредиторов не превышает десяти. В проигрыше налоговая служба, банки, а уж о работниках предприятия и говорить нечего. Хотя у них есть право включать в конкурсную комиссию своих представителей, им, как правило, не пользуются. С юридическими службами остальных кредиторов простым людям не справиться. Так банкротятся мелкие, аграрные, жилищно-коммунальные предприятия, что имеет печальные последствия для экономики.

Мы хотим скорректировать ситуацию. Еще летом представители Министерства экономики РФ заявили, что у них есть законопроект, который полностью редактирует все нормы, связанные с банкротством юрлиц. В представленном депутатам документе объемом более 400 листов проведена комплексная ревизия всего законодательства о банкротстве и предлагаются эффективные меры, например сокращение количества этапов процедуры. В частности, предлагается убрать период так называемого финансового оздоровления, которое в наших условиях используют для вывода активов на сторону.

Но до рассмотрения в Госдуме России дело не дошло. Арбитражные управляющие написали разгромную рецензию, такая же поступила из главного правового управления администрации президента России. В итоге правительство придерживается одной позиции, администрация президента - другой, банки - третьей, арбитражные управляющие вообще ни с чем не согласны, а судейское сообщество имеет свой подход. Общим является только то, что нынешнее положение никого не устраивает.

Так, согласно закону, многие моменты по организации процесса банкротства решаются через национальное объединение арбитражных управляющих. Но года два назад оно развалилась, и сейчас есть три центра притяжения, ни одно из которых не в силах собрать под свое крыло необходимое число ассоциаций арбитражных управляющих, чтобы зарегистрироваться как национальное объединение. На этом фоне звучат предложения передать функции арбитражного управления государству, возложив их на Министерство экономического развития. В общем, процесс далеко не завершен, и совершенно очевидно, что в закон о банкротстве будут вноситься серьезные коррективы.