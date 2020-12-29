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29.12.2020 17:17
Рубрика: Экономика

Росстат подсчитал, во сколько обойдутся оливье и селедка под шубой

Текст: Татьяна Карабут
Росстат подсчитал индексы самых любимых новогодних салатов - оливье и селедки под шубой. Так, оливье в 2020 году обойдется в 386,6 рубля за 2,3 кг - дороже на 6,14%, чем в прошлом году. А селедка под шубой подорожала на 7,4% - на 1,7 кг салата придется потратить 169,27 рубля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самые дорогие ингредиенты этих салатов - колбаса и сельдь - выросли в цене на 1,69% и 1,55% соответственно. Но больше всего выросли цены на свежие и консервированные овощи, а также куриные яйца. Картофель подорожал на 28,74%, морковь - на 24,28%, свекла - на 12,81%, а яйца куриные - на 9,13%.
Аппетитная история салата, без которого в России немыслим новогодний стол

Как и в прошлом году, дешевле всего будет приготовить оливье в Белгородской области, а селедку под шубой - в Республике Мордовия. Дороже всего новогодние салаты обойдутся для жителей Чукотского автономного округа.

Для расчетов Росстат использовал самые распространенные рецепты, исходя из объема на семью или компанию 4-5 человек. Для оливье были взяты 400 г вареной колбасы, столько же маринованных огурцов и картофеля, 380 г зеленого горошка, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 200 г майонеза, 100 г репчатого лука. На сельдь под шубой ушло 350 г соленой сельди, 2 куриных яйца, 300 г майонеза, 400 г картофеля 300 г свеклы, 200 г моркови, 100 г лука.

На днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на RTVI также представила расчет стоимости продуктового набора для салата оливье за 2020 год. По ее оценке, продукты для 2 кг оливье обойдутся в 348 рублей, то есть на 6,8% дороже, чем в прошлом году. Рецепт от главы Центробанка выглядит таким образом: 400 г маринованных огурцов, 380 г консервированного горошка, 0,5 кг картофеля, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 300 г докторской колбасы, 100 г лука и 200 г майонеза.

В регионах Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Мордовия ЦФО Белгородская область ДФО Чукотский АО Цены на продукты Новый год

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